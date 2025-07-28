شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الشاعر يهنئ رؤساء غرف السياحة الفرعية بمناسبة صدور قرارات تعيينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم حسام الشاعر رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية التهنئة لرؤساء غرف السياحة الفرعية على ثقة الجمعية العمومية و مجلس ادارة الغرفة الرئيسية متمنيًا لهم التوفيق في خدمة القطاع السياحي ومصرنا الحبيبة.

وكان مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قد انعقد اليوم وتم اقرار تعيين رؤساء فروع الغرفة السبع بمختلف محافظات مصر.‏ على النحو التالي:

ثروت عجمي – رئيسًا لغرفة شركات السياحة الفرعية بمحافظة الأقصر

سيد الجابري – رئيسًا لغرفة شركات السياحة الفرعية بمحافظة البحر الأحمر ومقرها الغردقة

حسام الحلو – رئيسًا لغرفة شركات السياحة الفرعية بمحافظة الإسكندرية

أشرف صحصاح – رئيسًا لغرفة السياحة الفرعية لمنطقة غرب الدلتا

عاطف عبد العظيم – رئيسًا لغرفة السياحة الفرعية لمنطقة شرق الدلتا ومقرها محافظة الشرقية

طارق عبد المنعم – رئيسًا لغرفة السياحة الفرعية جنوب سيناء ومقرها مدينة شرم الشيخ

خيري محمد علي – رئيسًا لغرفة شركات السياحة الفرعية بمحافظة أسوان