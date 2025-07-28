شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: الخط الاحتياطى بمحطة "جزيرة الذهب" خارج الخدمة منذ عام بدون صيانة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عن مفاجأة جديدة بشأن خروج محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى أن المحطة بها خطين للتغذية الكهربائية عبارة عن خط أساسي وخط احتياطي مكون كل منهما من كابلين جهد 66 كيلو فولت امبير ، يتم تحميل الاحمال على أحدهما فى حالة حدوث أى أعطال.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أن الخط الاحتياطى المكون من كابلين جهد 66 كيلو فولت امبير تعرض للتلف منذ أكثر من عام، موضحا أنه لم يتم إصلاح العطل طوال الفترة الماضية وعند وقوع تلف بالخط الأساسي بالمحطة لم يجد التحكم القوم خط احتياطي لنقل الاحمال عليه لذلك تم فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المناطق التى تعتمد على التغذية الكهربائية من المحطة بالجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى.

وقال المصدر، إن السبب فى عودة الانقطاعات بالجيزة مرة أخرى هو أن الكابل الذى تم إصلاحه بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء يعمل بطاقة لا تزيد عن 80% من إجمالى قدرتها.

وأوضح المصدر، أن عودة الانقطاعات نتيجة أنه تم فصل عدد كبير من الأحمال ونقلها على ماكينات الديزل "المولدات الاحتياطية" ، و البعض الآخر تم فصل التيار الكهربائي عنه لحين الدفع بماكينات إضافية، موضحا أن محطات مياه الشرب مومنة بالكامل.

وتابع المصدر أنه يتم الآن محاولات لتخفيف الاحمال عن الكابل الذى تم إصلاحه حتى لا يتعرض العطل مرة أخرى و ينتج عنه انقطاع تام في الكهرباء و مياه الشرب.