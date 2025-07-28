شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الإثنين 28-7-2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 28-7-2025، بالبنك المركزي المصري إلى 48.70 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وذلك بعد تراجع ملحوظ، وفقا لبيانات التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولىCIB سعر 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.73 جنيه للشراء.

48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.