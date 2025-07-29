الاقتصاد

اليورو يغلق تعاملاته اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 على تراجع بالبنوك

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اليورو يغلق تعاملاته اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 على تراجع بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الثلاثاء التراجع أمام الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم 29 يوليو 2025 بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.24 جنيه للشراء، و56.4 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 56.06 جنيه للشراء، و56.53 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.07 جنيه للشراء، و56.54 جنيه للبيع.


وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
56.24 جنيه للشراء

56.4 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

56.06 جنيه للشراء.
56.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر
56.07 جنيه للشراء.
56.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية
56.04 جنيه للشراء.

56.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
56.04 جنيه للشراء.

56.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.45 جنيه للشراء.
56.67 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة
56.02 جنيه للشراء.

56.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس
56.02 جنيه للشراء.

56.48 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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