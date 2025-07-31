شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 بالبنك المركزى المصرى 48.61 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة فى البنوك المصرية.



ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما فى ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وجاء سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى CIB بلغ 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.