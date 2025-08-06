ارتفاع أرباح «سينومي سنترز» 34% إلى 475 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" بنسبة 34.2% ليصل إلى 474.7 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 353.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذا الارتفاع يعزى إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 7.7% نتيجة لترشيد المصاريف التشغيلية، و ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 14.2 مليون ريال سعودي نتيجة لتسجيل أرباح بيع أرض الخرج، و ارتفاع صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية (بند غير نقدي) إلى 280.6 مليون ريال.
وتعزى الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 172.1 مليون ريال مقارنةً بـ 199.8 مليون ريال، و ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 41.9 مليون ريال مدفوعة بشكل أساسي بأرباح بيع أرض الخرج وصحارى بلازا.
وارتفع صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 325.1 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 176.0 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2024.
في المقابل، انخفض صافي التكاليف التمويلية إلى 316.0 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 324.5 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024، حيث تأثرت أرباح النصف الأول من عام 2024 بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة لعام 2024 بإجمالي مبلغ 50.6 مليون ريال.
وتاثرت الزيادة في صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024 جزئيًا بسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 17.5% لتصل إلى 149.2 مليون ريال مقارنة بـ 127.0 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024 نتيجة لعكس مخصصات متعلقة بالموظفين خلال النصف الأول من عام 2024.
كما ارتفعت خسائر الذمم المدينة بنسبة 21.8% لتصل إلى 153.5 مليون ريال، فيما بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى 22.0 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025 والتي تتمثل بشكل رئيسي في مصاريف في مصاريف ناتجة عن بيع "صحارى بلازا"، مقارنةً بـ 0.1 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذا الارتفاع يعزى إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بنسبة 7.7% نتيجة لترشيد المصاريف التشغيلية، و ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 14.2 مليون ريال سعودي نتيجة لتسجيل أرباح بيع أرض الخرج، و ارتفاع صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية (بند غير نقدي) إلى 280.6 مليون ريال.
أرباح النصف الأولوفي سياق مصل، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 29.3% ليصل إلى 697.3 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 539.5 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024.
وتعزى الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة الإيرادات إلى 172.1 مليون ريال مقارنةً بـ 199.8 مليون ريال، و ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى إلى 41.9 مليون ريال مدفوعة بشكل أساسي بأرباح بيع أرض الخرج وصحارى بلازا.
وارتفع صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية إلى 325.1 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 176.0 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2024.
في المقابل، انخفض صافي التكاليف التمويلية إلى 316.0 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 324.5 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024، حيث تأثرت أرباح النصف الأول من عام 2024 بشطب تكلفة التمويل غير المطفأة المرتبطة بتمويل إسلامي سابق والصكوك المستحقة لعام 2024 بإجمالي مبلغ 50.6 مليون ريال.
وتاثرت الزيادة في صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024 جزئيًا بسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 17.5% لتصل إلى 149.2 مليون ريال مقارنة بـ 127.0 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024 نتيجة لعكس مخصصات متعلقة بالموظفين خلال النصف الأول من عام 2024.
كما ارتفعت خسائر الذمم المدينة بنسبة 21.8% لتصل إلى 153.5 مليون ريال، فيما بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى 22.0 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025 والتي تتمثل بشكل رئيسي في مصاريف في مصاريف ناتجة عن بيع "صحارى بلازا"، مقارنةً بـ 0.1 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024.