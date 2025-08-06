ارتفاع الأرباح الفصلية لـ«فقيه الطبية» إلى 68.16 مليون ريال

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه "فقيه الطبية"، في الربع الثاني من 2025 بنسبة 59% إلى 68.16 مليون ريال، مقابل 42.86 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية" جاء ارتفاع الربح، مدفوعًا بنمو الأعمال عبر القطاعات وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع دخل التمويل.
وارتفع الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 73% على أساس سنوي ليبلغ 82.1 مليون ريال.
ومع أخذ أثر التخفيف الناتج عن إصدار 30 مليون سهم جديد في الطرح العام الأولي بالاعتبار، بلغت ربحية السهم 0.67 ريال في النصف الأول من عام 2025، بارتفاع 14% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 129.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025، بنمو 11.2% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من أثر التصاعد في مستشفى المدينة المنوّرة الذي بدأ التشغيل حديثًا؛ ويعكس ذلك أحجام فوترة أكبر وانضباطًا في التكاليف الأساسية.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة 68.2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة 1.2% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 نتيجة نمو أعداد المرضى الذين تمّت خدمتهم، وذلك على الرغم من تنفيذ عقد الخدمات الإسعافية لموسم الحج بهامش ربح أدنى من هوامش أعمالنا الأساسية، وتشغيل وإدارة مستشفى نمرة خلال موسم الحج على أساس المسؤولية الاجتماعية.
ووفقا للبيان، بلغ صافي الربح بعد الزكاة في النصف الأول من عام 2025، 135.5 مليون ريال، بارتفاع 30.9% على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو الأعمال الإجمالي وتحسّن هيكل رأس المال.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 250.2 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، بانخفاض 3.3% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعكس أثر مصاريف ما قبل التشغيل وتكاليف التصاعد المرتبطة بالمستشفى الذي بدأ تشغيله حديثًا في المدينة المنوّرة.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية" جاء ارتفاع الربح، مدفوعًا بنمو الأعمال عبر القطاعات وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع دخل التمويل.
وارتفع الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 73% على أساس سنوي ليبلغ 82.1 مليون ريال.
ومع أخذ أثر التخفيف الناتج عن إصدار 30 مليون سهم جديد في الطرح العام الأولي بالاعتبار، بلغت ربحية السهم 0.67 ريال في النصف الأول من عام 2025، بارتفاع 14% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 129.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025، بنمو 11.2% على أساس سنوي، وذلك على الرغم من أثر التصاعد في مستشفى المدينة المنوّرة الذي بدأ التشغيل حديثًا؛ ويعكس ذلك أحجام فوترة أكبر وانضباطًا في التكاليف الأساسية.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة 68.2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة 1.2% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025 نتيجة نمو أعداد المرضى الذين تمّت خدمتهم، وذلك على الرغم من تنفيذ عقد الخدمات الإسعافية لموسم الحج بهامش ربح أدنى من هوامش أعمالنا الأساسية، وتشغيل وإدارة مستشفى نمرة خلال موسم الحج على أساس المسؤولية الاجتماعية.
ووفقا للبيان، بلغ صافي الربح بعد الزكاة في النصف الأول من عام 2025، 135.5 مليون ريال، بارتفاع 30.9% على أساس سنوي، مدفوعًا بنمو الأعمال الإجمالي وتحسّن هيكل رأس المال.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 250.2 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، بانخفاض 3.3% مقارنةً بالعام السابق، وهو ما يعكس أثر مصاريف ما قبل التشغيل وتكاليف التصاعد المرتبطة بالمستشفى الذي بدأ تشغيله حديثًا في المدينة المنوّرة.