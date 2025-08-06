تراجع أرباح «مهارة» 45% إلى 28.4 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - تراجع صافي أرباح شركة مهارة للموارد البشرية عن الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 45% إلى 28.44 مليون ريال، مقابل 51.25 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
ويعود انخفاض صافي الربح، بحسب بيان الشركة لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء إلى تأثر هامش مجمل الربح في القطاعات الرئيسية للشركة، وذلك نتيجة لانخفاض هوامش الربح في قطاع خدمات الاعمال للحفاظ على العملاء الاستراتيجيين واستمرار النمو بالإيرادات واعداد القوى العاملة. كما تأثر قطاع خدمات الافراد بتأثر أسعار الخدمات المقدمة نتيجة للمنافسة وتكاليف هروب العمالة وذلك بالرغم من النمو باعداد القوى العاملة وخصوصا في خدمات الساعة بقطاع خدمات الأفراد.
ولفتت الشركة إلى ارتفاع لمصاريف العمومية والإدارية ب 1.8 مليون ريال وذلك نتيجة برامج الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مجموعة من الحوافز والتي تشمل الحوافز طويلة الأجل وبرامج التدريب، وارتفاع في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.
كما انخفضت حصة ارباح الشركة في نتائج الشركات الزميلة (شركة درع الرعاية القابضة، الشركة السعودية للنظم الصحية) بمبلغ 17.6 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض أرباح الشركة الزميلة (درع الرعاية القابضة) وكذلك عدم تسجيل حصة ملكية الشركة في النتائج الأولية الشركة السعودية للنظم الصحية لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 نتيجة لعدم تمكن الشركة من الحصول على النتائج المالية الأولية للشركة عن الفترة الحالية.
وسجلت الشركة خسارة في بند استبعاد عمليات غير مستمرة لشركة نبض (القطاع اللوجستي) في الربع الحالي بمبلغ 10.5 مليون ريال مقارنة بـ 3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لأعمال تصفية للشركة وعليه تم استبعاد نتائجها من العمليات المستمرة للشركة خلال الربع الحالي والربع المماثل من العام السابق وتم إعادة تبويبها ضمن العمليات غير المستمرة.
كما انخفضت حصة ارباح الشركة في نتائج الشركات الزميلة (شركة درع الرعاية القابضة، الشركة السعودية للنظم الصحية) بمبلغ 47 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض أرباح الشركة الزميلة (درع الرعاية القابضة) وكذلك عدم تسجيل حصة ملكية الشركة في النتائج الأولية الشركة السعودية للنظم الصحية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 نتيجة لعدم تمكن الشركة من الحصول على النتائج المالية الأولية للشركة عن الفترة الحالية.
وسجلت الشركة خسارة استبعاد عمليات غير مستمرة لشركة نبض (القطاع اللوجستي) في الفترة الحالية بمبلغ 15.8 مليون ريال مقارنة بـ 6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة لأعمال تصفية الشركة وتم استبعاد نتائجها من العمليات المستمرة للشركة خلال الفترة الحالية والفترة المماثل من العام السابق وتم إعادة تبويبها ضمن العمليات غير المستمرة.
ويعود انخفاض صافي الربح، بحسب بيان الشركة لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء إلى تأثر هامش مجمل الربح في القطاعات الرئيسية للشركة، وذلك نتيجة لانخفاض هوامش الربح في قطاع خدمات الاعمال للحفاظ على العملاء الاستراتيجيين واستمرار النمو بالإيرادات واعداد القوى العاملة. كما تأثر قطاع خدمات الافراد بتأثر أسعار الخدمات المقدمة نتيجة للمنافسة وتكاليف هروب العمالة وذلك بالرغم من النمو باعداد القوى العاملة وخصوصا في خدمات الساعة بقطاع خدمات الأفراد.
ولفتت الشركة إلى ارتفاع لمصاريف العمومية والإدارية ب 1.8 مليون ريال وذلك نتيجة برامج الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مجموعة من الحوافز والتي تشمل الحوافز طويلة الأجل وبرامج التدريب، وارتفاع في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 3 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.
كما انخفضت حصة ارباح الشركة في نتائج الشركات الزميلة (شركة درع الرعاية القابضة، الشركة السعودية للنظم الصحية) بمبلغ 17.6 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض أرباح الشركة الزميلة (درع الرعاية القابضة) وكذلك عدم تسجيل حصة ملكية الشركة في النتائج الأولية الشركة السعودية للنظم الصحية لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 نتيجة لعدم تمكن الشركة من الحصول على النتائج المالية الأولية للشركة عن الفترة الحالية.
وسجلت الشركة خسارة في بند استبعاد عمليات غير مستمرة لشركة نبض (القطاع اللوجستي) في الربع الحالي بمبلغ 10.5 مليون ريال مقارنة بـ 3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لأعمال تصفية للشركة وعليه تم استبعاد نتائجها من العمليات المستمرة للشركة خلال الربع الحالي والربع المماثل من العام السابق وتم إعادة تبويبها ضمن العمليات غير المستمرة.
نتائج النصف الأولانخفض صافي الدخل الموحد العائد لمساهمى الشركة النصف الأول من عام 2025 بنسبة 49% من 101.5 مليون ريال إلى 49.6 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بـ 5.1 مليون ريال وذلك نتيجة برامج الاستثمار في رأس المال البشري من خلال مجموعة من الحوافز والتي تشمل حوافز طويلة الأجل وبرامج التدريب.
كما انخفضت حصة ارباح الشركة في نتائج الشركات الزميلة (شركة درع الرعاية القابضة، الشركة السعودية للنظم الصحية) بمبلغ 47 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض أرباح الشركة الزميلة (درع الرعاية القابضة) وكذلك عدم تسجيل حصة ملكية الشركة في النتائج الأولية الشركة السعودية للنظم الصحية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 نتيجة لعدم تمكن الشركة من الحصول على النتائج المالية الأولية للشركة عن الفترة الحالية.
وسجلت الشركة خسارة استبعاد عمليات غير مستمرة لشركة نبض (القطاع اللوجستي) في الفترة الحالية بمبلغ 15.8 مليون ريال مقارنة بـ 6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق وذلك نتيجة لأعمال تصفية الشركة وتم استبعاد نتائجها من العمليات المستمرة للشركة خلال الفترة الحالية والفترة المماثل من العام السابق وتم إعادة تبويبها ضمن العمليات غير المستمرة.