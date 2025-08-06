استقرار مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولات الأربعاء

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء عند مستوى 10,916 نقطة، دون تغيير يذكر عن الإغلاق السابق.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في مستهل التعاملات نحو 155.2 مليون ريال، وكمية الأسهم المتداولة حوالي 10 ملايين سهم، فيما بلغت القيمة السوقية للمؤشر 9.012 تريليون ريال.
وارتفعت أسهم 6 شركات في بداية الجلسة مقابل انخفاض أسهم 7 شركات، من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في مستهل التعاملات نحو 155.2 مليون ريال، وكمية الأسهم المتداولة حوالي 10 ملايين سهم، فيما بلغت القيمة السوقية للمؤشر 9.012 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 114 شركةشهدت بداية جلسة الأربعاء ارتفاع أسهم 114 شركة مقابل انخفاض 105 من 259 شركة مدرجة في (تاسي). وتصدر الارتفاعات كل من: طباعة وتغليف، وجازادكو، وبرجرايززر، وأديس، وفقيه الطبية. بينما كانت أكبر الانخفاضات لأسهم: ميدجلف للتأمين، وسناد القابضة، وسيرا، وأسمنت الرياض، إضافة إلى جدوى ريت الحرمين.
السوق الموازيةشهد مؤشر السوق الموازية (نمو) استقرارًا نسبيًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى 26,835 نقطة، بتداولات بلغت 760 ألف ريال، و122.6 ألف سهم متداول، وقيمة سوقية 50.1 مليون ريال.
وارتفعت أسهم 6 شركات في بداية الجلسة مقابل انخفاض أسهم 7 شركات، من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.