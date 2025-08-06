الاقتصاد

ارتفاع أرباح «إدارات» إلى 15.2 مليون ريال في النصف الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «إدارات» إلى 15.2 مليون ريال في النصف الأول من 2025

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات في النصف الأول من 2025 بنسبة 31.6% إلى 15.2 مليون ريال، مقابل 11.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، جاءت الزيادة في صافي الربح نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 35.4% ليصل إلى 27.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.6 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024.
وانخفضت نسبة المصاريف الإدارية من الإيرادات من 17.56% في النصف الأول من عام 2024 إلى 13.8% في النصف الأول من العام الحالي.
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