ارتفاع أرباح «إدارات» إلى 15.2 مليون ريال في النصف الأول من 2025

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات في النصف الأول من 2025 بنسبة 31.6% إلى 15.2 مليون ريال، مقابل 11.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاءت الزيادة في صافي الربح نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 35.4% ليصل إلى 27.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.6 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024.
وانخفضت نسبة المصاريف الإدارية من الإيرادات من 17.56% في النصف الأول من عام 2024 إلى 13.8% في النصف الأول من العام الحالي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاءت الزيادة في صافي الربح نتيجة ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 35.4% ليصل إلى 27.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.6 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2024.
وانخفضت نسبة المصاريف الإدارية من الإيرادات من 17.56% في النصف الأول من عام 2024 إلى 13.8% في النصف الأول من العام الحالي.