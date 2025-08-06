«تام»: ترسية عقد لصالح جهة حكومية بـ37.9 مليون ريال

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - تسلمت شركة تام التنموية، أمس، إشعار ترسية عقد لصالح جهة حكومية، بقيمة إجمالية 37.999.910 ريال.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية: إن المشروع عبارة عن تقديم خدمات حلول رقمية وتشغيلية لصالح إحدى الجهات الحكومية.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2026.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول السعودية: إن المشروع عبارة عن تقديم خدمات حلول رقمية وتشغيلية لصالح إحدى الجهات الحكومية.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2026.