الاقتصاد

«تام»: ترسية عقد لصالح جهة حكومية بـ37.9 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«تام»: ترسية عقد لصالح جهة حكومية بـ37.9 مليون ريال

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - تسلمت شركة تام التنموية، أمس، إشعار ترسية عقد لصالح جهة حكومية، بقيمة إجمالية 37.999.910 ريال.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول : إن المشروع عبارة عن تقديم خدمات حلول رقمية وتشغيلية لصالح إحدى الجهات الحكومية.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي بدءًا من الربع الأول من العام 2026.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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