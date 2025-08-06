الاقتصاد

«عزم»: ترسية مشروع تفعيل القنوات المتعددة لهيئة الحكومية الرقمية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«عزم»: ترسية مشروع تفعيل القنوات المتعددة لهيئة الحكومية الرقمية

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت عزم للاتصالات وتقنية المعلومات، ترسية مشروع لتفعيل القنوات المتعددة التابعة لهيئة الحكومة الرقمية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتجاوز قيمة المشروع (10%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024م
ويهدف المشروع إلى تفعيل القنوات المتعددة لهيئة الحكومة الرقمية.
ونوهت بتسلم إشعار الترسية بنهاية يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/02/11هـ الموافق 2025/08/05م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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