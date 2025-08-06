ارتفاع أرباح «تدوير» 68.6% إلى 8.3 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة تدوير البيئة الأهلية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 68.6% إلى 8.3 مليون ريال، مقابل 4.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أرجعت الشركة ارتفاع صاف الربح إلى الزيادة المستمرة في رفع كفاءة خطوط الإنتاج.
وتضمنت الأسباب: التحكم في التكاليف التشغيلية والإدارية عبر مختلف الأقسام، واستبدال المعدات المؤجرة بشراء معدات متنقلة، مما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية.
وانخفض صافي الربح بنسبة 54.2% على أساس ربعي بسبب:انخفاض المبيعات، بينما بقيت التكاليف الثابتة دون تغيير، مما أدى إلى انخفاض الأرباح بنسبة أعلى من نسبة انخفاض المبيعات.
وزاد صافي الأرباح بنسبة 104.3% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب:الزيادة المستمرة في رفع كفاءة خطوط الإنتاج.
وتضمنت الأسباب: التحكم في التكاليف التشغيلية والإدارية عبر مختلف الأقسام، واستبدال المعدات المؤجرة بمعدات تم شراؤها، مما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أرجعت الشركة ارتفاع صاف الربح إلى الزيادة المستمرة في رفع كفاءة خطوط الإنتاج.
وتضمنت الأسباب: التحكم في التكاليف التشغيلية والإدارية عبر مختلف الأقسام، واستبدال المعدات المؤجرة بشراء معدات متنقلة، مما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية.
وانخفض صافي الربح بنسبة 54.2% على أساس ربعي بسبب:انخفاض المبيعات، بينما بقيت التكاليف الثابتة دون تغيير، مما أدى إلى انخفاض الأرباح بنسبة أعلى من نسبة انخفاض المبيعات.
وزاد صافي الأرباح بنسبة 104.3% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب:الزيادة المستمرة في رفع كفاءة خطوط الإنتاج.
وتضمنت الأسباب: التحكم في التكاليف التشغيلية والإدارية عبر مختلف الأقسام، واستبدال المعدات المؤجرة بمعدات تم شراؤها، مما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية.