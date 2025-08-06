ارتفاع الأرباح الفصلية لـ«الخدمات الأرضية» إلى 99.3 مليون ريال

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت ارباح الشركة السعودية للخدمات الأرضية "الخدمات الأرضية" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 26.7% إلى 99.3 مليون ريال، مقابل 78.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب لارتفاع الأرباح نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة في عمليات التحصيل مما أدى إلى التحسن في خسائر انخفاض القيمة بمقدار 23.8 مليون ريال مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، والذي يشمل عكس الانخفاض في القيمة بمقدار 4.4 مليون ريال خلال الربع الحالي.
وبالرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 1.5% (8.3 مليون ريال) إلا أن المصروفات الإدارية انخفضت بنسبة 9.3% (5.9 مليون ريال)، نتيجة لمبادرات الشركة في تحسين الإنتاجية وترشيد النفقات. علاوة على ذلك، تم تسجيل المكاسب الاكتوارية بمقدار 14.7 مليون ريال خلال الربع الحالي.
وحققت الشركة زيادة في صافي الأرباح بنسبة 1.8% ( 1.8 مليون ريال)، وبلغ صافي الربح 99.4 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بصافي ربح قدره 97.6 مليون ريال للربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي لزيادة الأرباح إلى الارتفاع في الإيرادات بمقدار 17.5 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.
وبالرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 8.4% (42.7 مليون ريال) وذلك بسبب الزيادة في المصاريف الموسمية، إلا أن نتائج الشركة في الربع الحالي تأثرت إيجابيا بانخفاض المصروفات الإدارية بمقدار 17.6 مليون ريال وعكس الانخفاض في القيمة بمقدار 4.4 مليون ريال وذلك بسبب الجهود المستمرة للإدارة في التحصيل.
علاوة على ذلك، تم تسجيل المكاسب الاكتوارية بمقدار 14.7 مليون ريال خلال الربع الحالي.
وحققت الشركة ارتفاعا في صافي الربح نسبته 31.7% بزيادة قدرها 47.4 مليون ريال لتسجل صافي ربح قدره 197.0 مليون ريال خلال النصف الأول، مقارنة بصافي ربح 149.6 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي لزيادة الأرباح إلى الارتفاع في الإيرادات بمقدار 20.7 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما يعود الأثر الإيجابي على نتائج الشركة إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بمقدار 15.2 مليون ريال (بنسبة 1.4%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت خسائر الانخفاض في القيمة بمقدار 36.0 مليون ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. علاوة على ذلك، تم تسجيل المكاسب الاكتوارية بمقدار 14.7 مليون ريال خلال الفترة الحالية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب لارتفاع الأرباح نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة في عمليات التحصيل مما أدى إلى التحسن في خسائر انخفاض القيمة بمقدار 23.8 مليون ريال مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، والذي يشمل عكس الانخفاض في القيمة بمقدار 4.4 مليون ريال خلال الربع الحالي.
وبالرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 1.5% (8.3 مليون ريال) إلا أن المصروفات الإدارية انخفضت بنسبة 9.3% (5.9 مليون ريال)، نتيجة لمبادرات الشركة في تحسين الإنتاجية وترشيد النفقات. علاوة على ذلك، تم تسجيل المكاسب الاكتوارية بمقدار 14.7 مليون ريال خلال الربع الحالي.
وحققت الشركة زيادة في صافي الأرباح بنسبة 1.8% ( 1.8 مليون ريال)، وبلغ صافي الربح 99.4 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بصافي ربح قدره 97.6 مليون ريال للربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي لزيادة الأرباح إلى الارتفاع في الإيرادات بمقدار 17.5 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.
وبالرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 8.4% (42.7 مليون ريال) وذلك بسبب الزيادة في المصاريف الموسمية، إلا أن نتائج الشركة في الربع الحالي تأثرت إيجابيا بانخفاض المصروفات الإدارية بمقدار 17.6 مليون ريال وعكس الانخفاض في القيمة بمقدار 4.4 مليون ريال وذلك بسبب الجهود المستمرة للإدارة في التحصيل.
علاوة على ذلك، تم تسجيل المكاسب الاكتوارية بمقدار 14.7 مليون ريال خلال الربع الحالي.
وحققت الشركة ارتفاعا في صافي الربح نسبته 31.7% بزيادة قدرها 47.4 مليون ريال لتسجل صافي ربح قدره 197.0 مليون ريال خلال النصف الأول، مقارنة بصافي ربح 149.6 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي لزيادة الأرباح إلى الارتفاع في الإيرادات بمقدار 20.7 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما يعود الأثر الإيجابي على نتائج الشركة إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بمقدار 15.2 مليون ريال (بنسبة 1.4%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت خسائر الانخفاض في القيمة بمقدار 36.0 مليون ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. علاوة على ذلك، تم تسجيل المكاسب الاكتوارية بمقدار 14.7 مليون ريال خلال الفترة الحالية.