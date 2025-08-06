«وفرة»: بدء التشغيل التجاري لمشروع تصنيع وتعبئة اللحوم

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية بدء التشغيل التجاري لمشروع تصنيع وتوريد خطوط إنتاج آليّة عالية الأتمتة لتصنيع وتعبئة اللحوم المجمّدة والمطبوخة مع شركة جيا لحلول الأغذية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التأخير اليسير الذي طرأ على الموعد الذي أعلن عنه مؤخراً سببه الرغبة في تحقيق أقصى درجات الأتمتة بإضافة (روبوتات) يتمّ استخدامها في المراحل النهائيّة من التعبئة لمزيد من الاقتصاد في تكلفة العمالة.
وأشارت إلى أن تكلفة الروبوتات التي أضيفت للمشروع بلغت 270 ألف ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التأخير اليسير الذي طرأ على الموعد الذي أعلن عنه مؤخراً سببه الرغبة في تحقيق أقصى درجات الأتمتة بإضافة (روبوتات) يتمّ استخدامها في المراحل النهائيّة من التعبئة لمزيد من الاقتصاد في تكلفة العمالة.
وأشارت إلى أن تكلفة الروبوتات التي أضيفت للمشروع بلغت 270 ألف ريال.