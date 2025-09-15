الاقتصاد

سعر سهم جوديير (GT) يظهر المزيد من علامات الضعف – توقعات اليوم – 15-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-15 12:43PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم سيلزفورس SALESFORCE (CRM) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 258.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 226.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

