Sui (SUIUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 22-09-2025

شهد سعر سهم شركة أمازون AMAZON.COM, INC (AMZN) تحركات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 226.30$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 242.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد