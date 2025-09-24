الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 24-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-24 10:38AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى الزوج بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط ويقلص من فرص تعافيه على المدى القريب، حيث لم يبقى له إلا فرصة استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كآخر محاولة له لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

