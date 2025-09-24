تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 24-09-2025

تذبذب بقوة سعر البتكوين (BTCUSD) على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار تماسك مستوى الدعم المهم 112,000$، ما يمده بالزخم الإيجابي المتجدد، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، لكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشي هذا الزخم الإيجابي سريعاً، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.

