سعر سهم جي بي مورجان (JPM) يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 24-09-2025

2025-09-24 12:52PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم يونايتد هيلث جروب  UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED(UNH) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 326.55$، ليستهدف مستوى المقاومة 376.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

