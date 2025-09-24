الاقتصاد

dogwifhat (WIFUSD) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 24-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-24 12:53PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم وول مارت WALMART INC (WMT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 105.30$، ليحاول السهم بهذا الانخفاض تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 100.40$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري والعنيد 105.30$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

محمد يوسف

