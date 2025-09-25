تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 25-09-2025

شهد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) تحركات ضيقة بتداولات هادئة على مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 1.1730، ما يكسبه الزخم الإيجابي مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح الزوج حتى تلك اللحظية في الثبات أمام الضغط ا لسلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.

