شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 25-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-25 10:41AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليبدأ بالتعافي واستئناف مكاسبه السابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل.
