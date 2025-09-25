تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 25-09-2025

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر مستوى الدعم المحوري 112,000$، في إشارة واضحة على عزمه مواصلة الهبوط، خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي هابط شديد الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

