تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 25-09-2025

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر جني أرباح ارتفاعاته السابقة، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منه، ولكن بالرغم من انخفاض السعر الأخير إلا أنه يظل مستقراً أعلى مستوى الدعم 64.35$ وهي إشارة على عزمه الصعود، خاصة مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

