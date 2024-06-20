"مايكل سايلور" يعلن عن شراء جديد للبيتكوين من قبل شركة "MicroStrategy" أعلنت شركة “MicroStrategy” عن عملية شراء جديدة كبيرة للبيتكوين بلغت 11,931 بيتكوين إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 786 مليون دولار، وذلك وفقا لإعلان صدر اليوم الخميس. تم شراء هذه الكمية بمتوسط سعر 65,883 دولار لكل بيتكوين. وبذلك، يرتفع إجمالي حيازات الشركة من البيتكوين إلى 226,331 وحدة، مما يجعلها أكبر شركة مالكة للبيتكوين بفارق كبير عن أقرب منافسيها. تم تمويل عملية الشراء الأخيرة من خلال بيع ديون بقيمة 800 مليون دولار أكملته الشركة في وقت سابق من نهار اليوم. وبهذا الشراء الجديد، ارتفع متوسط سعر شراء البيتكوين لشركة MicroStrategy إلى 36,798 دولار لكل عملة بيتكوين. أداء أسهم MicroStrategy: في الأيام السابقة للسوق، ارتفعت أسهم شركة MicroStrategy (MSTR) بنسبة 2.56٪. وعلى مدار العام، شهدت الأسهم ارتفاع كبير بنسبة 114٪، متفوقة بشكل ملحوظ على أداء البيتكوين نفسه. اقرأ أيضا: ارتفاع سعر عملة Fetch.AI (FET) بنسبة 35%: إليكم الأسباب الكامنة وراء هذا الصعود! عودة حيتان البيتكوين للاستثمار في البيتكوين تزامنا مع تصحيح الأسعار!

كانت هذه تفاصيل خبر “مايكل سايلور” يعلن عن شراء جديد للبيتكوين من قبل شركة “MicroStrategy” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.