عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ يقدّم مشروع قانون لمعالجة ارتباط ترامب بصناعة العملات الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 مساءً - قدّم السيناتور آدم شيف من كاليفورنيا وتسعة مشرعين ديمقراطيين آخرين مشروع قانون يهدف إلى منع ما وصفوه بـ "الاستغلال المالي للأصول الرقمية" من قِبل الرئيس الأمريكي ومسؤولين حكوميين آخرين.

وفي بيان صدر يوم الإثنين، أعلن شيف وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أنهم قدموا مشروع قانون باسم قانون الحد من دخل وعدم إفصاح المسؤولين (COIN)، وذلك ردًا على علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصناعة العملات المشفرة. وجاء مشروع القانون بعد إفصاح ترامب عن دخله البالغ 57.4 مليون دولار من منصة وورلد ليبرتي فاينانشيال (WLF)، وهي منصة عملات رقمية مدعومة من أفراد عائلته.

وقال شيف: "لقد أثارت تعاملات الرئيس دونالد ترامب في مجال العملات المشفرة مخاوف كبيرة على الصعيدين الأخلاقي والقانوني والدستوري بشأن استغلاله لمنصب الرئاسة لإثراء نفسه وعائلته. ولهذا السبب أقدّم هذا التشريع لمنع أي استغلال مالي للأصول الرقمية من قِبل المسؤولين العموميين، بمن فيهم الرئيس وعائلة الرئيس."

المصدر: السيناتور آدم شيف

وكان أعضاء الكونغرس قد حاولوا في السابق تمرير تشريعات تمنع بعض المسؤولين المنتخبين، بما في ذلك الرؤساء وعائلاتهم، من الاستثمار في الأسهم والأصول الأخرى أثناء وجودهم في المنصب. ومع ذلك، قد يمتد مشروع قانون شيف المقترح ليشمل حظر إصدار أو رعاية أو دعم العملات المشفرة أو الميم كوين أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) أو العملات المستقرة "قبل 180 يومًا من تولي المنصب ولمدة عامين بعد تركه".

ويستهدف نص مشروع القانون على وجه الخصوص العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات. وكانت WLF قد أعلنت في مارس عن إطلاق عملتها المستقرة الخاصة USD1. وفي مايو، أعلنت شركة مقرها أبوظبي نيتها استخدام هذه العملة لتسوية استثمار بقيمة 2 مليار دولار في بينانس. كما أفادت تقارير بأن عائلة الرئيس خفّضت حصتها في WLF إلى 40% في يونيو بعد أن كانت 75% في ديسمبر، مع تقديرات بأن عائدات البيع المحتمل بلغت ملايين الدولارات.

وذكرت منظمة State Democracy Defenders Action غير الحزبية في أبريل أن قيمة الأصول الرقمية التي يمتلكها الرئيس بلغت 2.9 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي ثروته.

التشريعات المناهضة للفساد في الكونغرس

يُعد مشروع قانون شيف من أولى المحاولات التشريعية في مجلس الشيوخ للتعامل مع ارتباط ترامب بصناعة العملات الرقمية. وفي مجلس النواب، قدمت النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز من كاليفورنيا مشروع قانون باسم قانون إيقاف التداول والاحتفاظ والمكاسب السوقية غير العادلة (TRUMP) في العملات المشفرة بهدف "وقف الميم كوين الخاص بترامب ووقف فساده في مجال العملات المشفرة"، وذلك في اليوم نفسه الذي أقام فيه الرئيس مأدبة عشاء لتكريم كبار حاملي ميم كوين الخاصة به.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي من المشروعين سيحصل على الدعم الكافي لتمريره في أي من المجلسين. وحتى إذا نجح مشروع قانون شيف أو ووترز في اجتياز مجلسي النواب والشيوخ، فمن المرجح أن يواجه فيتو رئاسي من ترامب، الأمر الذي سيتطلب تصويت ثلثي الأعضاء في كلا المجلسين لتجاوزه وجعله قانونًا. ويُذكر أن الديمقراطيين حالياً في وضع أقلية في كلا المجلسين.