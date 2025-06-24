سهم DeFi Development Corp ينتقل إلى البلوكتشين عبر Kraken

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 مساءً - تحديث (23 يونيو 2025 الساعة 10:02 مساءً بتوقيت UTC): تم تحديث هذه المقالة لتوضيح أن منصة xStocks تم إنشاؤها بواسطة Backed.

أعلنت شركة DeFi Development Corp.، وهي شركة خزينة تعمل على بلوكتشين Solana والمعروفة سابقًا باسم Janover، عن خططها لترميز أسهمها من خلال شراكة مع بورصة العملات الرقمية Kraken.

ووفقًا للإعلان الصادر يوم الإثنين، ستستخدم الشركة منصة xStocks، وهي منصة لترميز الأصول أنشأتها Backed، لنقل أسهمها إلى البلوكتشين. وكانت Kraken قد أعلنت في مايو عن شراكتها مع xStocks، مع وعد بتقديم أسهم أمريكية مرمزة مثل Apple وTesla وNvidia للمستثمرين في مناطق أخرى. وتم بناء المنصة على بلوكتشين Solana.

وقال جوزيف أونوراتي، الرئيس التنفيذي لشركة DeFi Development Corp، في بيان:

"نرى ترميز أسهمنا كقطعة ليغو في نظام DeFi، يمكن للمطورين والمؤسسات البناء عليها."

وقد انضمت DeFi Development إلى شركات مدرجة أخرى تعمل على تكديس Solana بشكل نشط. ففي أبريل، أعلنت شركة Upexi المدرجة في ناسداك عن جمع 100 مليون دولار، خصصت أكثر من 90% منها لشراء SOL. وفي كندا، واصلت Sol Strategies تكديس عملة Solana رغم تسجيلها خسارة قدرها 3.5 مليون دولار في الدخل للربع الثاني من عام 2025.

ارتفع سعر سهم DeFi Development Corp بأكثر من 3% خلال الساعات الأولى من جلسة التداول في ناسداك قبل أن يقلص مكاسبه. وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع السهم بنسبة 0.6% خلال اليوم، ويتداول عند 25.03 دولارًا.

أداء سهم DeFi Development Corp خلال يوم 23 يونيو. المصدر: Google Finance

ترميز الأصول يعني إصدار الأدوات المالية التقليدية، مثل الأسهم، في صورة رموز على البلوكتشين. ويمكن تجزئة هذه الرموز، مما يتيح للمستثمرين امتلاك جزء من الأصل. كما يمكن نقلها من نظير إلى نظير وتداولها في أي وقت عبر بروتوكولات البلوكتشين.

وكانت مجموعة من التنفيذيين السابقين في Kraken قد استحوذت على Janover في أبريل وأعادت تسميتها إلى DeFi Development Corp، مع تركيز جديد على Solana. ومنذ الاستحواذ، اشترت الشركة عملات SOL بقيمة 11.5 مليون دولار وسعت للحصول على تمويل إضافي بقيمة مليار دولار لزيادة ممتلكاتها.

ترميز الأسهم لا يزال نادرًا

وفقًا لـ RWA.xyz، لا يزال ترميز الأسهم يمثل شريحة صغيرة مقارنة بالأصول الأخرى. ومن إجمالي القيمة السوقية لأصول العالم الحقيقي المرمازة البالغة 24.3 مليار دولار، تمثل الأسهم المرمازة 365 مليون دولار فقط، أو ما يعادل 1.5%.

وليست Kraken الشركة الوحيدة التي تخطط لتقديم الأسهم المرمازة للمستثمرين غير الأمريكيين. ففي مايو، كشف تقرير أن Robinhood تبني شبكة بلوكتشين لتقديم تداول الأوراق المالية الأمريكية للمستثمرين الأوروبيين.

وفي عام 2021، ألمحت Binance إلى مبادرة مماثلة لكنها أوقفت الخطط في نهاية المطاف بسبب التحديات التنظيمية في عدة دول.