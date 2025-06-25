سهم SharpLink Gaming يرتفع بنسبة 7% بعد شراء إيثريوم بقيمة 30 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 25 يونيو 2025 03:51 مساءً - اختتم سهم شركة SharpLink Gaming، المتخصصة في الرهانات الرياضية، تداولات يوم الثلاثاء بارتفاع بنسبة 7%، وذلك بعد أن عززت الشركة من حيازاتها من الإيثر (ETH) عبر شراء جديد بقيمة 30 مليون دولار.

وقالت الشركة، يوم الثلاثاء، إنها اشترت 12,207 عملة إيثر بمتوسط سعر بلغ 2,513 دولارًا لكل عملة، وذلك خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، 20 يونيو. وبذلك، أصبحت تمتلك الآن أكثر من 188,000 إيثر تُقدّر قيمتها بنحو 457.4 مليون دولار.

وأشارت SharpLink إلى أنها قامت ببيع 2.54 مليون سهم لجمع 27.7 مليون دولار، تم تخصيص معظمها لتعزيز استثماراتها في الإيثر.

وأضافت الشركة أنها قامت، حتى يوم الجمعة، بتحقيق تحصيص (Staking) كامل لحيازاتها من الإيثر، مما أسفر عن توليد 120 إيثر إضافية تُقدّر قيمتها بنحو 293,000 دولار.

وقال جوزيف لوبين، رئيس مجلس إدارة SharpLink وأحد مؤسسي شبكة إيثريوم، إن "زيادة حيازات الشركة من الإيثر تهدف إلى خلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا".

وكانت SharpLink قد جمعت 425 مليون دولار في شهر مايو الماضي لدعم خطتها في شراء الإيثر، كما عينت لوبين رئيسًا لمجلس إدارتها.

وفي 13 يونيو، قامت الشركة بشراء إيثر بقيمة 463 مليون دولار، ما جعلها الشركة المتداولة علنًا صاحبة أكبر حيازة من ETH على مستوى العالم.

ارتفاع كبير في سعر السهم

سجّل سهم SharpLink (رمز التداول: SBET) ارتفاعًا بنسبة 7% في ختام جلسة الثلاثاء، ليغلق عند 9.66 دولارًا، كما ارتفع بنسبة 1.14% إضافية في التداولات اللاحقة، ليصل إلى 9.77 دولارًا، بحسب بيانات Google Finance.

وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بإعلان الشركة عن آخر عملية شراء كبرى للإيثر.

ارتفع سعر سهم Sharplink بأكثر من 7% يوم الثلاثاء إثر أنباء عن شرائه الأخير لعملة ETH. المصدر: Google Finance

ورغم هذا الصعود الأخير، لا يزال سهم SharpLink منخفضًا بنسبة تفوق 87% مقارنة بذروته المسجلة في 29 مايو، حين بلغ 79.21 دولارًا.

وخلال الربع المنتهي في مارس 2025، أفادت الشركة أن إيراداتها الصافية تراجعت بنسبة 24% على أساس سنوي، في حين انخفض هامش صافي الربح بشكل حاد بنسبة 110% خلال نفس الفترة.

المؤسسات تتجه نحو الإيثر

تشهد الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في الطلب المؤسسي على الإيثر، رغم تقلبات السوق الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وإيران.

ففي يوم الإثنين، قام كبار حاملي الإيثر بفتح مراكز شراء برافعة مالية مرتفعة على العملة المشفرة. وقد قام أحد "الحيتان" بفتح صفقة شراء بقيمة 101 مليون دولار مع رافعة مالية قدرها 25 ضعفًا.

وفي يوم الأحد، جمع حوت آخر إيثر بقيمة 39 مليون دولار، لترتفع حيازته إلى أكثر من 300 مليون دولار.

كما أُفيد الأسبوع الماضي بأن أكثر من 35 مليون عملة إيثر قد تم تحصيصها، وهو ما يمثل أكثر من 28% من إجمالي المعروض، تم قفلها في العقود الذكية بغرض توليد مكافآت التحصيص.