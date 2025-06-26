شركة Metaplanet اليابانية تشتري 1234 بيتكوين وتتفوق على حيازة تسلا

تام شمس - الخميس 26 يونيو 2025 08:24 مساءً - أعلنت شركة Metaplanet، أكبر جهة خزينة لعملة البيتكوين في اليابان، يوم الخميس عن شرائها 1234 بيتكوين إضافية، لترتفع إجمالي حيازاتها إلى 12,345 بيتكوين.

وبحسب الإفصاح المُعلن، فإن هذه الصفقة تضع Metaplanet في مرتبة تتقدم على شركة تسلا، التي تحتفظ حاليًا بـ11,509 بيتكوين.

وتُعد Metaplanet حاليًا سابع أكبر شركة تمتلك بيتكوين على مستوى العالم، وفقًا لموقع BitcoinTreasuries.NET. كما أنها باتت قريبة جدًا من شركة تعدين البيتكوين CleanSpark، التي تمتلك 12,502 بيتكوين.

تم تنفيذ عملية الشراء بسعر وسطي بلغ 15.6 مليون ين ياباني للعملة الواحدة (ما يعادل نحو 108,000 دولار). وبحسب بيانات CoinMarketCap، يتم تداول البيتكوين حاليًا عند سعر 108,150 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 1.4% خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: Metaplanet

Metaplanet تسعى لتوسّع ضخم

تواصل Metaplanet تكثيف وتيرة استثماراتها في البيتكوين بشكل متسارع. وجاء هذا الإعلان بعد يومين فقط من إصدار الشركة إشعارًا يفيد بموافقة مجلس إدارتها على مساهمة رأسمالية إضافية تصل إلى 5 مليارات ين.

لم تكشف الشركة عن حجم المبلغ الذي تم جمعه حتى الآن، لكنها أكدت أن هذه الخطوة ستُسهم في "تسريع كبير" لتنفيذ ما يُعرف بـ"خطة الـ555 مليون".

وتهدف Metaplanet من خلال هذه الخطة إلى شراء 201,112 بيتكوين بحلول عام 2027، بتكلفة تتجاوز 21 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا نيتها الوصول إلى حيازة 100,000 بيتكوين بحلول عام 2026.

عدد الشركات المالكة للبيتكوين يواصل النمو

تنضم Metaplanet إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تعزز حيازتها من البيتكوين. فقد حصلت شركة Nakamoto Holdings، وهي شركة متخصصة في الاحتفاظ بالبيتكوين، مؤخرًا على تمويل قدره 51.5 مليون دولار بهدف شراء المزيد من البيتكوين.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة Parataxis Holdings عن إطلاق منصة خزينة بيتكوين جديدة تستهدف السوق الكوري الجنوبي. وفي هذا الشهر أيضًا، كشفت شركة K33 النرويجية عن خطط لجمع ما لا يقل عن 85 مليون كرونة سويدية (8.9 مليون دولار) عبر إصدار أسهم جديدة، بهدف شراء ما يصل إلى 1000 بيتكوين.

وفي أوائل يونيو، أعلنت بورصة Block Exchange النرويجية عن إطلاق خزينتها الخاصة من البيتكوين، مما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة بأكثر من 138% في اليوم ذاته.

كما قامت شركة The Blockchain Group الفرنسية، المتخصصة في التكنولوجيا، بتوسيع حيازاتها من خلال شراء 182 بيتكوين بقيمة نحو 19.6 مليون دولار، ليرتفع إجمالي ما تملكه من البيتكوين إلى 1728 عملة، وفقًا لموقع BitcoinTreasuries.NET.