منصة KuCoin في تايلندا تتعاون مع “Finansia Syrus” لتعزيز تبني العملات الرقمية في تايلاند

أعلنت “KuCoin Thailand”، التابعة لمنصة KuCoin العالمية، عن شراكة استراتيجية مع شركة “Finansia Syrus Securities”، أحد أبرز مزودي الخدمات المالية في تايلاند، بهدف دعم نمو منظومة الأصول الرقمية المحلية.

وتجمع الشراكة بين خبرة “Finansia Syrus” في التمويل التقليدي والبنية التنظيمية المتقدمة لـ “KuCoin Thailand”، التي تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية.

ووفقا للاتفاق، ستُحيل “Finansia Syrus” عملاءها إلى منصة “KuCoin Thailand” لتوسيع إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية.

صرّح مسؤولو الشركتين أن هذه الخطوة تمثل جسر بين الويب 2 والويب 3، وتعكس التزام مشترك ببناء بيئة تداول آمنة ومتكاملة تجمع بين التمويل التقليدي والتقنيات المالية الحديثة.

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