متداولو البيتكوين على موعد مع إعلانات اقتصادية هامة اليوم: التفاصيل

يشهد سوق العملات الرقمية المشفرة حالة من الترقب، حيث ينتظر المتداولون بيانات اقتصادية هامة اليوم، وسط تراجع ملحوظ في أسعار العملات الرقمية البديلة.

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.9% خلال الساعات 24 الماضية، متأثرا بحالة من الحذر قبيل صدور مؤشرات اقتصادية يُتوقع أن تكون مؤثرة.

يعكس الأداء العام للسوق مزيدا من الغموض، إذ تتداول معظم العملات الرقمية البديلة في المنطقة السلبية، مع تسجيل بعضها خسائر تفوق غيرها.

هذا التراجع يعكس حساسية السوق المتزايدة تجاه المستجدات الاقتصادية، وهو تطور نابع من دخول المؤسسات بشكل أوسع إلى قطاع الأصول الرقمية، مما عزز ارتباطه بالأسواق التقليدية.

ينتظر السوق اليوم تصريحات الرئيس الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول”، إلى جانب صدور بيانات الوظائف الشاغرة، ومؤشر المشتريات وISM للتصنيع.

وتشكل هذه المؤشرات مرجعية أساسية لصناع السياسات في تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي، ما يزيد من احتمالية تقلبات إضافية في السوق.

في هذه الأثناء، تراجع سعر البيتكوين إلى قرابة 107,000 دولار، بعد أن لامس 109,000 دولار في اليوم السابق.

ويترقب المستثمرون ما إذا كانت القوى الشرائية ستعيد السعر إلى الحد الأعلى لنطاقه الأخير، أم أن الضغوط البيعية ستدفعه إلى ما دون 105,000 دولار.

أما العملات الرقمية البديلة، فتعيش يوم صعب، حيث استمرت هيمنة البيتكوين في الضغط عليها.

سجلت عدة عملات رقمية مثل TKX وARB وSPX6900 وSEI تراجعات تراوحت بين 8% و15% خلال اليوم.

وفي مفارقة لافتة، برزت عملة البيتكوين كاش (BCH) كأحد أفضل العملات الرقمية أداء مسجلة ارتفاع تجاوز 6%.

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