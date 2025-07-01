التحضير لإطلاق أول صندوق ETF سولانا في الولايات المتحدة الأمريكية

تستعد الولايات المتحدة لإطلاق أول صندوق تداول (ETF) يتيح ربح عوائد من آلية التحصيص “Staking” لعملة سولانا، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى السوق الأمريكي.

من المقرر إدراج صندوق “REX-Osprey Solana Staking ETF” تحت الرمز “SSK” في 2 يوليو، وهو مصمم لتمكين المستثمرين من تحقيق مكافآت عبر إيداع عملات SOL للتحقق من معاملات البلوكشين.

ووفقا لتقارير نقلتها “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة، فإن الصندوق الجديد قد تجاوز العقبات التنظيمية بعد تعديل هيكله، بحيث يتم استثمار 40% على الأقل من أصوله في صناديق متداولة تتبع سولانا، معظمها خارج الولايات المتحدة، وهو ما ساهم في تسهيل موافقة الجهات التنظيمية.

واجه الصندوق في البداية اعتراضات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي شككت في أهليته القانونية كشركة استثمار، لكن الحل تم التوصل إليه من خلال توسيع نطاق الاستثمار ليشمل منتجات تعتبر أوراق مالية وفق التصنيفات التقليدية.

يرى محللون أن هذه الخطوة تمثل تطور مهم في دمج الاقتصاد الرقمي بالأسواق المالية العامة.

علّق “ستراهينجا سافيتش” من “FRNT Financial” قائلا إن السماح بصناديق تقدم عائد على استثمارات العملات الرقمية المشفرة يعكس تقارب متزايد بين النظامين الماليين، ويمهد الطريق أمام توسع أوسع في استخدام العملات الرقمية المشفرة داخل الاقتصاد الأمريكي.

يأتي هذا الإطلاق بعد صناديق مشابهة مثل “SOLZ” و”SOLT” التابعة لـ “Volatility Shares”، والتي تقدم تعرض لسولانا عبر العقود الآجلة وباستخدام الرافعة المالية.

من جهة أخرى، سجلت عملة سولانا ارتفاع بنسبة 5.3% فور صدور الخبر، متجاوزة 158 دولار قبل أن تعود للتراجع إلى حدود 153 دولار.

ورغم هذا التقلب اللحظي، لا تزال العملة تحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 7%، لكنها تظل منخفضة بنحو 50% عن ذروتها التي سجلتها في يناير الماضي.

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