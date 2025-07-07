الإمارات العربية المتحدة تنفي وجود برنامج تأشيرة ذهبية مقابل الاستثمار في عملة TON

نفت السلطات الإماراتية بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية الحصول على تأشيرة ذهبية لمدة عشر سنوات مقابل استثمار 100 ألف دولار في عملة تونكوين (TON).

وأصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ (ICP)، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، بيان مشترك أكدت فيه أن الاستثمار في العملات الرقمية لا يُعد مؤهلا للحصول على الإقامة طويلة الأجل، في رد مباشر على الشائعات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الجدل بدأ بعدما أعلن فريق تونكوين عن شراكة مزعومة مع الإمارات، تزعم منح تأشيرة ذهبية مقابل استثمار 100 ألف دولار في العملة الرقمية لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية إشراك الأسرة وعائد سنوي يقدر بـ 3 إلى 4%، إضافة إلى رسوم حكومية تبلغ 35 ألف دولار.

انتشر الخبر بشكل واسع بعد أن أعاد “بافيل دوروف”، مؤسس تيليغرام التغريدة، ما دفع سعر TON للارتفاع بأكثر من 10% ليتجاوز 3.00 دولار لأول مرة منذ 19 يوم.

وشهدت العملة ارتفاع كبير في حجم التداول، مما عكس حماس السوق، وعلق بعض المؤثرين في القطاع بإيجابية، فيما أعرب مؤسس بينانس “CZ”، عن تفاؤل مشوب بالحذر، داعيا إلى التحقق من المعلومات وعدم الانجرار وراء الشائعات.

لكن السلطات الإماراتية سرعان ما أصدرت توضيحها الرسمي، نافية صحة هذه المزاعم، ومشددة على أن التأشيرات الذهبية في الدولة ترتبط بمعايير محددة مثل الاستثمار العقاري أو ريادة الأعمال أو المواهب الاستثنائية، وليس بالمضاربة على العملات الرقمية.

كما أكدت VARA أن عملة TON غير مرخصة أو منظمة ضمن إطار عملها.

وفي ظل هذا النفي، قام “CZ” نفسه بإعادة نشر البيان الرسمي، مذكّرا بضرورة التحقق من المصادر.

أما بالنسبة لسعر عملة TON، فقد انعكس التأثير سريعا، إذ تراجع السعر من ذروته فوق 3.00 دولارات إلى حوالي 2.73 دولار بعد البيان الرسمي، قبل أن يستقر عند نحو 2.80 دولار.

يُظهر هذا التراجع حساسية السوق تجاه الأنباء التنظيمية ومدى تأثير الشائعات على حركة الأسعار.

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