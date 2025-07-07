Metaplanet تضيف 2,204 بيتكوين بقيمة 237 مليون دولار وترفع إجمالي حيازاتها إلى 15,555 عملة

تام شمس - الاثنين 7 يوليو 2025 08:33 مساءً - أعلنت شركة Metaplanet، أكبر شركة يابانية تمتلك احتياطيات بيتكوين ضمن خزائنها المؤسسية، عن شراء 2,204 بيتكوين إضافية بقيمة 237 مليون دولار.

وفي إفصاح يوم الإثنين، أوضحت الشركة أنها اشترت 2,204 بيتكوين (BTC) بسعر متوسط بلغ 15,640,253 ينًا يابانيًا للبيتكوين الواحد (ما يعادل نحو 107,700 دولار). وبذلك ترتفع حيازات Metaplanet الإجمالية إلى 15,555 بيتكوين، بمتوسط سعر شراء يقارب 99,985 دولارًا لكل وحدة.

وبحسب بيانات موقع BitcoinTreasuries.NET، أصبحت Metaplanet خامس أكبر شركة من حيث حيازات البيتكوين. وكانت قد تجاوزت شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيسلا في أواخر يونيو بعد استحواذها على 1,234 بيتكوين، ما رفع إجمالي حيازاتها حينها إلى 12,345 بيتكوين، في حين تحتفظ تيسلا بـ11,509 بيتكوين.

كما تخطّت Metaplanet شركة التعدين CleanSpark، التي تمتلك 12,502 بيتكوين، بعد شرائها 1,005 بيتكوين أخرى بقيمة 108 ملايين دولار، وفقًا لإفصاح صدر في 30 يونيو.

رسم بياني لحيازات Metaplanet حتى عام 2025 لا يشمل عملية الشراء الأخيرة. المصدر: BitcoinTreasuries.NET

الخزائن المؤسسية للبيتكوين تواصل النمو

يأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت شركة Strategy، أكبر حائز مؤسسي للبيتكوين في العالم، عن شراء 4,980 بيتكوين إضافية بقيمة 531.1 مليون دولار في 30 يونيو ضمن أحدث عملياتها. وبذلك ارتفعت حيازاتها إلى 597,325 بيتكوين، تم شراؤها بنحو 42.4 مليار دولار، وبمتوسط سعر يبلغ 70,982 دولارًا للعملة الواحدة.

كما قامت شركة ProCap، التابعة لرائد الأعمال في قطاع العملات المشفّرة أنتوني بومبليانو، بأول عملية شراء لها أواخر يونيو، حيث استحوذت على 3,724 بيتكوين مقابل 386 مليون دولار.

من جهتها، أعلنت شركة التكنولوجيا الصحية Semler Scientific الشهر الماضي عن خطتها لرفع حيازاتها من 3,808 بيتكوين إلى 105,000 بيتكوين.

لكن في المقابل، شكّك كبير المحللين في Glassnode، جيمس تشيك، يوم السبت، في مدى استدامة استراتيجية حيازة البيتكوين على المدى الطويل بالنسبة للشركات.

وقال تشيك: "بالنسبة للعديد من الوافدين الجدد، قد تكون الفرصة الذهبية قد انتهت بالفعل"، موضحًا أن العامل الحاسم هو مدى استدامة منتج الشركة واستراتيجيتها في تجميع البيتكوين. وأضاف أن المستثمرين يفضلون الشركات التي تبنّت هذه الاستراتيجية مبكرًا، قائلاً: "لا أحد يريد الشركة الخمسين التي تحتفظ بالبيتكوين في خزائنها".

وفي نهاية يونيو، حذّر تقرير صادر عن شركة رأس المال الاستثماري Breed من أن عددًا قليلاً فقط من الشركات التي تحتفظ بالبيتكوين ستتمكن من تجنب الدخول في "دوامة الموت".