عند فشل الأنظمة…المجتمعات تتكفل بالمهمة – The LifeDAO تطلق ميزة الحماية الحياتية

في عام 2023، أقدم “لويجي مانجيوني” على إطلاق النار وقتل أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الرعاية الصحية في نيويورك، وهي حادثة هزت العناوين الرئيسية.

لكن خلف هذه القصة المأساوية كانت هناك معاناة مألوفة:

اليأس الناتج عن رفض التغطية الصحية، وتراكم الفواتير الطبية، والوعود التي لم تُوفى.

ورغم أن ما حدث كان عمل متطرف ومأساوي، إلا أن الإحساس بالعجز الذي خلفه يشاركه الكثيرون حول العالم.

ملايين العائلات تضع ثقتها في أنظمة يفترض بها أن توفر الحماية عندما تشتد الحاجة إليها.

إلا أن الدعم غالبا ما يتلاشى بسبب الثغرات القانونية، أو التأخيرات، أو الشروط المخفية.

The LifeDAO تأسست لأن هذا الواقع لا يجب أن يكون طبيعيا.

واليوم The LifeDAO تطلق أول ميزة للحماية الحياتية، وهي بديل عالمي مملوك للأعضاء عن التأمين التقليدي على الحياة، يتميز بالبساطة والشفافية وروح المسؤولية المشتركة.

هذه المبادرة ليست منتج تبيعه شركة ولا عقد يهدف إلى تحقيق أرباح من المخاطر، بل هي صندوق مشترك، تم إنشاؤه وإدارته من قبل الأشخاص الذين يستفيدون منه.

وفي هذا السياق، صرح “مراد إيرسان”، الشريك المؤسس لـ “Takadao“، البروتوكول الذي يشغل “The LifeDAO”:

نحن لا نحاول إصلاح أنظمة مكسورة، بل نبني شيئا مختلف تماما. الحماية لا ينبغي أن تكون امتيازا، بل يجب أن نبنيها معا.

كيف تعمل ميزة الحماية الحياتية:

التغطية متاحة للأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عام ممن يستوفون شروط الصحة الأساسية.

لا حاجة لفحص طبي، ولا شروط معقدة أو استثناءات مخفية.

بعد فترة انتظار مدتها ثلاثة أشهر، يُصرف مبلغ مالي للمستفيدين المحددين في حالة وفاة العضو.

قيمة الصرف تعتمد على إجمالي مساهمات العضو.

جميع المساهمات تُدار بشفافية في صندوق مجتمعي، مع احتياطي واضح مخصص لكل فائدة.

لا يوجد أي هامش ربح ولا مساهمون يسعون لتحقيق عائدات.

كل دولار يُعاد استثماره داخل النظام لتعزيزه.

تقول “شهد عبد الهادي”، أحد الأعضاء الأوائل في “The LifeDAO” ورحالة رقمية:

لم أمتلك يوما تأمينا تقليديا لأنه لا يتماشى مع قيمي. لقد انتقلت بين عدة دول وكنت بحاجة لشيء يتحرك معي – مجتمع حقيقي يحضر عندما أحتاج إليه. لم أر شيئا مماثلا من قبل.

الميزة الجديدة متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومصممة لتكون متاحة عالميا.

وتشمل خارطة الطريق المستقبلية مزايا إضافية مثل تغطية الوداع لمساعدة العائلات في الأوقات الحرجة، بالإضافة إلى أدوات ادخار قائمة على قيم التضامن والتمكين المالي.

سيتمكن الأعضاء أيضا من الوصول إلى صناديق استثمار جماعية تتيح لهم تنمية ثرواتهم بشكل تعاوني، إضافة إلى بطاقات مشحونة بالعملات الرقمية لتسهيل استخدام الأصول الرقمية في الحياة اليومية.

العضوية متاحة عالميا بمساهمة لمرة واحدة قدرها 25 دولار، ولا توجد حاجة لتحميل مستندات أو امتلاك محافظ رقمية للانضمام.

حول The LifeDAO:

The LifeDAO هي جمعية غير ربحية قائمة على المجتمع، تجمع بين المواطنين حول العالم لحماية وتنمية ثرواتهم.

LifeDAO قائمة على العقود الذكية ومبنية على قيم مشتركة، توفر للأعضاء أدوات مالية جماعية مثل دعم تكاليف الدفن، وصناديق الاستثمار، وبطاقات العملات الرقمية، في إطار بيئة شاملة يقودها الأفراد من أجل الأفراد.

حول Takadao:

Takadao هو المحرك التكنولوجي لـ The LifeDAO، يُطور أدوات مالية شفافة ومتوافقة مع الشريعة باستخدام تقنيات البلوكشين.

بفضل تقنياته الحاصلة على براءة اختراع، يتيح “Takadao” بناء أنظمة دعم متبادل بدون الحاجة إلى بنوك أو فوائد أو حدود جغرافية.