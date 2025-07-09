BioSig وStreamex تستهدفان ترميز الذهب بتمويل قدره 1.1 مليار دولار

تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 11:16 صباحاً - أعلنت شركتا BioSig وStreamex عن حصولهما على تمويل نمو بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم تحولهما نحو السلع على السلسلة، بدءًا بالذهب.

وقالت الشركتان، اللتان وقّعتا خطاب نوايا للاندماج في 5 مايو، إن التمويل سيساعد في تأسيس نشاط خزينة مدعومة بالذهب يركّز على الأدوات المالية المرمّزة. ومن إجمالي التمويل، يأتي 100 مليون دولار على شكل سندات قابلة للتحويل، في حين يمثل المليار المتبقي تسهيلًا ائتمانيًا في شكل خط أسهم.

تراجعت أسهم BioSig بنسبة 27.4% عقب الإعلان يوم الثلاثاء، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 541% خلال الأشهر الستة الماضية.

ويضع دخول الشركة في مجال الذهب المرمّز كلًا من BioSig وStreamex في منافسة مباشرة مع شركات قائمة في مجال الأصول الواقعية المرمّزة (RWA) والتي تملك حصة كبيرة من السوق والسيولة.

وتُعد كل من Paxos Gold المُرمز (PAXG) وTether Gold المُرمز (XAUT) من أبرز الشركات التي تنشط في مجال ترميز الذهب، حيث إن العملات الرقمية الخاصة بهما مدعومة بالذهب المادي المخزَّن في خزائن.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، تبلغ القيمة السوقية الحالية لعملة PAXG حوالي 926 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة XAUT نحو 814.5 مليون دولار.

وقال هنري ماكفي، الرئيس التنفيذي لشركة BioSig Technologies والمؤسس المشارك لـStreamex، في تصريحات لموقع Cointelegraph إن النهج الذي ستتبعه الشركة الجديدة سيكون "مختلفًا قليلًا" عن نهج Paxos وTether.

وأضاف:

"في Streamex، نهدف إلى استخدام رأسمال ميزانيتنا العمومية لضخ السيولة في إنشاء رموز للذهب ومنتجات مالية مرتبطة به. هذا يختلف قليلًا عن نموذج PaxG وTether Gold. لدينا القدرة على شراء الذهب والأصول الشبيهة بالذهب بأنفسنا، ثم ترميزها وإدخالها إلى السوق."

وأوضح أن الشركة تتوقع تحقيق إيرادات من صندوق الذهب المرمّز عبر أربع قنوات: رسوم التأسيس، ورسوم الترميز، ورسوم التداول الثانوي، ودخل الفارق السعري. وتخطط لإطلاق أول أصل مرمّز بالذهب بحلول أوائل عام 2026.

ترميز السلع لا يزال حصة صغيرة من سوق الأصول الواقعية

أصبح ترميز الأصول الواقعية (RWA) أحد الاتجاهات البارزة في سوق العملات الرقمية في عام 2025، ما يعمّق التداخل بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية. ووفقًا لبيانات RWA.xyz، فإن السلع المرمّزة لا تزال متأخرة مقارنة بالأصول الأخرى مثل سندات الخزانة الأمريكية وسوق الائتمان الخاص، رغم تسجيل نمو.

سوق السلع الرمزية بمرور الوقت. المصدر: RWA.xyz

تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للسلع المرمّزة 1.62 مليار دولار، أي ما يعادل 6.6% من إجمالي سوق الترميز البالغة قيمته 24.5 مليار دولار.

وتستحوذ Paxos Gold وTether Gold على 98.9% من إجمالي قيمة سوق السلع المرمّزة. ومن بين المنتجات الثمانية المُدرجة على RWA.xyz في فئة المعادن الثمينة، هناك ستة مرتبطة بالذهب، وواحد بالفضة، وواحد بالبلاتين.

وتتوقع منصة Statista أن يصل حجم سوق السلع العامة عالميًا إلى 142.9 تريليون دولار في عام 2025.