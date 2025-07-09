القاضية تُلمّح إلى احتمال استبعاد عقوبات Tornado Cash من محاكمة رومان ستورم

تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 11:16 صباحاً - أشارت القاضية المسؤولة عن المحاكمة الجنائية في الولايات المتحدة لمؤسس Tornado Cash والمطوّر المشارك رومان ستورم إلى أنها "تميل" إلى منع أي ذكر للعقوبات التي فرضت عام 2022 على خدمة خلط العملات المشفرة خلال جلسات المحكمة.

وبحسب تقرير نشرته Inner City Press يوم الثلاثاء، قالت القاضية كاثرين فايا، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إنها على الأرجح لن توافق على طلب يمنع الإشارة إلى كوريا الشمالية أو مجموعة القرصنة لازاروس ضمن قضية الادعاء ضد ستورم. لكنها قالت أيضًا إنها "تميل إلى استبعاد عقوبات أغسطس 2022، بما أنها أُسقِطت لاحقًا".

العقوبات المقصودة هي تلك التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضافت عناوين مرتبطة بـTornado Cash إلى قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص عام 2022. غير أن OFAC تراجعت عن هذه العقوبات في مارس، بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي بإلغائها ضمن قضية مدنية رفعها مستخدمو Tornado Cash.

قالت القاضية فايا، بحسب Inner City Press: "تم سحب العقوبات. إذًا، [ستورم] لديه وعي بالذنب بشأن أمر لم يُدان به في نهاية المطاف".

وكانت هيئة المحلفين قد وجهت إلى ستورم في أغسطس 2023 تهمًا تتعلق بغسل الأموال، والتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر لخرق العقوبات الأمريكية. ومن المتوقع أن تصدر القاضية فايا قرارات بشأن الشهود المسموح لهم بالإدلاء بشهاداتهم قبل يوم الإثنين، موعد انطلاق محاكمة مؤسس Tornado Cash.

هل سيتم إدانة ستورم والحكم عليه بالسجن؟

أثارت القضية الجنائية ضد ستورم دعوات عديدة من شخصيات بارزة في صناعة العملات المشفرة وسلسلة الكتل لإسقاط التهم، مؤكدين على أن "كتابة الشيفرة ليست جريمة".

وقد ساهم كل من مؤسسة إيثريوم، والمؤسس المشارك لها فيتاليك بوتيرين، ومؤسس Paradigm مات هوانغ، بآلاف الدولارات لصندوق الدفاع القانوني لستورم قبيل محاكمته.

وفي حال انطلقت المحاكمة كما هو مقرر، فمن المرجّح أن تُعتبر واحدة من أهم القضايا القانونية التي تؤثر على صناعة العملات المشفرة منذ إدانة الرئيس التنفيذي السابق لـFTX سام بانكمان-فرايد، والحكم على الرئيس التنفيذي السابق لـBinance تشانغبينغ تشاو، والرئيس التنفيذي السابق لـCelsius أليكس ماشينسكي.

ويواجه المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، دو كوون، أيضًا تهمًا فيدرالية تشمل الاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع، والتلاعب في السوق، وغسل الأموال، بعد تسليمه من الجبل الأسود إلى الولايات المتحدة.