المدير التقني لشركة الريبل ينتقد رموز الأسهم المقدمة من “روبن هود” مصرحا: يجب مقاضاتهم!

أثار إعلان شركة “روبن هود” عن إمكانية تداول رموز رقمية تمثل أسهم شركات خاصة مثل “OpenAI” و”SpaceX” جدلا واسع، خاصة بعد اتضاح أن هذه الرموز الرقمية لا تمنح أي حقوق ملكية فعلية.

علّق “ديفيد شوارتز”، المدير التقني لشركة الريبل، بأن الحماية القانونية الوحيدة المتاحة للمستخدمين في حال تعثر الشركة هي ببساطة: اللجوء إلى القضاء.

في إطار حملة ترويجية حديثة، كشفت “روبن هود” عن مجموعة من المنتجات الجديدة، شملت توسيع عروض العملات المشفرة، وبطاقة دفع رقمية مطورة، وخدمة تداول رمزي للأسهم العامة والخاصة متوفرة على مدار الساعة.

وتعد الشركة بأن الرموز الرقمية ستعكس أحداث السوق مثل توزيع الأرباح وتقسيم الأسهم بالنسبة للأسهم الأميركية التقليدية.

لكن الوضع مختلف بالنسبة للشركات الخاصة، إذ أن الرموز المرتبطة بها ليست أسهم حقيقية، بل تمثل أدوات استثمارية تحاكي سلوك الأسهم دون أن تمنح حقوق ملكية أو تصويت.

هذه الرموز الرقمية مبنية على شبكة “Arbitrum” مع تطوير طبقة ثانية خاصة بشركة “روبن هود”، وتستند فقط إلى وعد بمحاكاة تجربة الاستثمار.

وأوضح “شوارتز” عبر منصة X أن هذه الرموز الرقمية تفتقر إلى أي دعم قانوني ملموس، وأن المستخدمين لا يمتلكون أي ضمان حقيقي، باستثناء القدرة على مقاضاة الشركة في حال فشلها في تنفيذ التزاماتها وهو ملاذ قانوني قد يكون غير كاف إذا فقدت شركة “روبن هود” قدرتها على الوفاء.

ورغم هذه التحفظات، تشير شركة “روبن هود” إلى تلقيها اهتمام متزايد من شركات خاصة راغبة في تقديم أسهمها بشكل رمزي.

ويوفر هذا النموذج للمستثمرين الأفراد وسيلة للوصول إلى السوق الخاصة التي كانت حكرا على المستثمرين المعتمدين.

إلا أن غياب تسعير شفاف وقواعد واضحة لتوزيعات الأرباح يثير تساؤلات جدية حول شفافية هذا النظام وقيمته الفعلية للمستثمرين.

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