احتيال وسرقة محفظة رقمية يُكلف مستخدمة 520 ألف دولار

خسرت امرأة نحو 4.35 بيتكوين، ما يعادل 520 ألف دولار تقريبا بأسعار السوق، بعد أن وقعت ضحية لعملية احتيال متقنة باستخدام محفظة رقمية مزيّفة، وفقا لشركة الأمنية المختصة في شبكات البلوكشين “SlowMist”.

🚨 Yet again, another case of stolen funds due to purchasing a hardware wallet through unofficial channels.



The victim used a wallet pre-initialized by the scammer — meaning the attacker had full access to the seed phrase from the start. As a result, 4.35 $BTC was stolen.



🛑… https://t.co/5PPFDm1Dcf — SlowMist (@SlowMist_Team) July 29, 2025

الضحية كانت قد اشترت محفظة “imToken” من متجر إلكتروني مغلق عبر منصة “JD.com”، ثم حولت إليها رصيدها من عملة بيتكوين على دفعات من حسابها في منصة OKX.

وبعد يومين فقط، تبخر الرصيد بالكامل.

كشفت التحقيقات أن المحفظة كانت معدّة مسبقا بعبارة تمكّن الجهة المحتالة من الوصول إلى العملات وسحبها لاحقا.

هذه الحادثة تسلط الضوء على نوع متزايد من الاحتيال الذي يستغل جهل المستخدمين بالتعامل السليم مع محافظ الأجهزة.

كيف تحمي أموالك من سيناريوهات مشابهة؟

اشترِ من المصدر الرسمي فقط: اقتنِ محافظ الأجهزة من الموقع الرسمي للعلامة التجارية، تجنّب الأسواق المفتوحة حتى لو بدت موثوقة. لا تثق بعبارة الاسترداد المرفقة: لا تستخدم أبدا أي عبارة استرجاع تأتي مع الجهاز، أنشئ عبارة جديدة بنفسك عند الإعداد الأولي. أعد تهيئة المحفظة: تأكد من إعادة ضبط الجهاز قبل الاستخدام، لضمان إزالة أي إعدادات أو وصول مسبق. ابدأ بمبالغ صغيرة: اختبر المحفظة أولا عبر إرسال كميات بسيطة من العملات قبل نقل رصيد كبير. تعلّم أساسيات الأمان الرقمي: فهم طريقة عمل محافظ الأجهزة وكيفية إدارة المفاتيح الخاصة أمر ضروري لحماية أصولك.

الاحتيال في مجال العملات المشفرة لا يتطلب دائما هجمات تقنية معقدة؛ في بعض الأحيان، الإهمال البسيط أو قلة الوعي كافية لسرقة العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

بنك رأس الخيمة الوطني يُدخل عملاءه عالم العملات المشفرة عبر شراكة مع Bitpanda

صناديق ETF الايثيريوم تبتلع المعروض من الايثيريوم: تدفقات ضخمة رغم تباطؤ السوق

