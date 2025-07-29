احتيال وسرقة محفظة رقمية يُكلف مستخدمة 520 ألف دولار

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خسرت امرأة نحو 4.35 بيتكوين، ما يعادل 520 ألف دولار تقريبا بأسعار السوق، بعد أن وقعت ضحية لعملية احتيال متقنة باستخدام محفظة رقمية مزيّفة، وفقا لشركة الأمنية المختصة في شبكات البلوكشين “SlowMist”.
الضحية كانت قد اشترت محفظة “imToken” من متجر إلكتروني مغلق عبر منصة “JD.com”، ثم حولت إليها رصيدها من عملة بيتكوين على دفعات من حسابها في منصة OKX.
وبعد يومين فقط، تبخر الرصيد بالكامل.
كشفت التحقيقات أن المحفظة كانت معدّة مسبقا بعبارة تمكّن الجهة المحتالة من الوصول إلى العملات وسحبها لاحقا.
هذه الحادثة تسلط الضوء على نوع متزايد من الاحتيال الذي يستغل جهل المستخدمين بالتعامل السليم مع محافظ الأجهزة.
كيف تحمي أموالك من سيناريوهات مشابهة؟
- اشترِ من المصدر الرسمي فقط: اقتنِ محافظ الأجهزة من الموقع الرسمي للعلامة التجارية، تجنّب الأسواق المفتوحة حتى لو بدت موثوقة.
- لا تثق بعبارة الاسترداد المرفقة: لا تستخدم أبدا أي عبارة استرجاع تأتي مع الجهاز، أنشئ عبارة جديدة بنفسك عند الإعداد الأولي.
- أعد تهيئة المحفظة: تأكد من إعادة ضبط الجهاز قبل الاستخدام، لضمان إزالة أي إعدادات أو وصول مسبق.
- ابدأ بمبالغ صغيرة: اختبر المحفظة أولا عبر إرسال كميات بسيطة من العملات قبل نقل رصيد كبير.
- تعلّم أساسيات الأمان الرقمي: فهم طريقة عمل محافظ الأجهزة وكيفية إدارة المفاتيح الخاصة أمر ضروري لحماية أصولك.
الاحتيال في مجال العملات المشفرة لا يتطلب دائما هجمات تقنية معقدة؛ في بعض الأحيان، الإهمال البسيط أو قلة الوعي كافية لسرقة العملات الرقمية.
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