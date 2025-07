شركة مدعومة من عائلة ترامب تطرح تصويتًا لجعل التوكن الحوكمي قابلًا للتداول

تام شمس - الخميس 10 يوليو 2025 03:50 مساءً - طرحت شركة World Liberty Financial، وهي شركة عملات مشفرة مدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبنائه، مقترحًا للتصويت يهدف إلى جعل التوكن الحوكمي للمنصة قابلًا للتداول.

وحتى يوم الأربعاء، حصل المقترح المتعلق بجعل توكن World Liberty Financial (الرمز: WLFI) قابلًا للتداول على دعم يفوق 99% من المستخدمين، مع استمرار التصويت حتى 16 يوليو. وإذا تمّت الموافقة، فقد يؤدي ذلك إلى تحرير كميات كبيرة من توكنات WLFI. ومع ذلك، أشار المقترح إلى أن "توكنات المؤسسين والفريق والمستشارين" — والتي تشمل على ما يبدو حصة ترامب وعائلته — لن تكون متاحة للتداول على الفور.

وجاء في نص المقترح:

"يمثل هذا تطورًا محوريًا في مسيرة بناء نظام World Liberty Financial، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع من المجتمع، ويزيد من الوصول إلى المنصة وتطوير البروتوكول."

أُطلقت هذه الشركة في عام 2024 على يد ترامب وأبنائه بارون، ودونالد ترامب الابن، وإريك، إلى جانب المؤسسين المشاركين تشيس هيرو وزاك فولكمان. وقد أصبحت World Liberty، إلى جانب مشاريع ترامب الأخرى في مجال التشفير، محورًا للجدل السياسي المحيط بالرئيس بينما يسعى إلى تمرير سياسات تتعلق بالأصول الرقمية.

وبحسب ما نقلته Bloomberg، فقد أضاف ترامب ما لا يقل عن 620 مليون دولار إلى محفظته الشخصية خلال أشهر قليلة، من خلال استثماراته في قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك شركة World Liberty. وفي يونيو، أعلن ترامب دخلاً قدره 57.4 مليون دولار من أعماله في مجال العملات المشفرة، بالإضافة إلى حيازته الشخصية لـ15.75 مليار توكن حوكمي.

لكن تقارير أشارت إلى أن عائلة ترامب بدأت منذ ديسمبر 2024 بتقليص حصتها في World Liberty، حيث كانت تملك 40% من الشركة حتى شهر يونيو. وبلغ عدد الأصوات المُدلى بها على المقترح نحو 5 مليارات صوت عند نشر التقرير، مع تأييد الأغلبية لجعل التوكن قابلًا للتداول.

العملة المستقرة الخاصة بـ World Liberty تخضع للتدقيق مع مناقشة قانون جديد في الكونغرس

من المتوقع أن يبدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، اعتبارًا من يوم الإثنين، مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بسوق العملات المشفرة. من بين هذه المشاريع قانون GENIUS، الذي يُعرف باسم Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins، ويهدف إلى تنظيم العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات داخل الولايات المتحدة.

وقد واجه قانون GENIUS اعتراضات سابقة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بسبب علاقة ترامب بشركة World Liberty، وعملتها المستقرة USD1. وكان إريك ترامب قد أعلن في مايو أن شركة مقرها أبوظبي ستستخدم العملة المستقرة لتسوية استثمار بقيمة 2 مليار دولار في منصة Binance. وبعد تصويت ثانٍ في يونيو، أقرّ المجلس القانون.