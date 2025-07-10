سعر البيتكوين يتجاوز 112,000 دولار وسط تحركات نادرة لبعض العملات الرقمية البديلة

سجل سعر البيتكوين رقم قياسي جديد عند مستوى 112,000 دولار يوم أمس الأربعاء.

الاختراق السعري جاء بعد نحو سبعة أسابيع من الاستقرار.

الارتفاع المفاجئ في سعر البيتكوين تزامن مع تحركات لافتة لعملات بديلة ظلت غير نشطة لسنوات طويلة.

تشير بيانات “CryptoQuant” إلى أن بعض الحيازات القديمة، التي يعود عمرها إلى 7 أو 10 سنوات، بدأت في التحرك، وهي سلوكيات تُلاحظ عادة عند نقاط تحول مفصلية في السوق.

هذه التحركات قد تعكس عمليات جني أرباح أو إعادة هيكلة للمحافظ في ضوء ارتفاع الأسعار، لكنها في الوقت نفسه تزيد من الغموض بشأن اتجاه السوق على المدى القريب.

أحد أبرز الأمثلة على ذلك، كان نقل محفظتين من عصر “ساتوشي” ما مجموعه 20,000 بيتكوين، تعادل قيمتها السوقية حاليا نحو 2.18 مليار دولار.

رغم ضخامة هذه التحويلات، لم يتأثر السعر سلبا، ما يشير إلى صلابة السوق حاليا.

في المقابل، كان لافتا غياب مستثمري التجزئة عن هذا الصعود.

ووفقا للسيد “كوشال مانوباتي” من منصة بينانس، فإن الارتفاع الحالي يعكس دخول مؤسساتي واسع النطاق يعزز من مصداقية السوق، مشيرا إلى أن هذا الصعود لا يستند فقط إلى المضاربات الفردية بل إلى تنامي الدور الاستثماري للبيتكوين في المحافظ المتنوعة.

من جانبها، أوضحت شركة “Santiment” أن المستثمرين الأفراد بدأوا بالانسحاب قبيل الاختراق السعري، وهو سلوك شائع يسبق عادة الارتفاعات الكبرى، حيث تتحرك الأسواق غالبا عكس المزاج العام.

مع تجاوز سعر البيتكوين ذروته السابقة، تتجه الأنظار الآن إلى سلوك الشبكة، خصوصا إذا ما بدأت أعداد حاملي العملة في التزايد، ما قد يدل على عودة اهتمام التجزئة واحتمالية تحفيز موجة جديدة مدفوعة بالخوف من فوات الفرصة.

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