الديمقراطيون يحققون مع جهة تنظيم الإسكان بشأن إدخال العملات المشفرة في الرهون العقارية

تام شمس - الاثنين 28 يوليو 2025 05:01 مساءً - وجه خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي استفسارًا إلى رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) بشأن خطته للنظر في كيفية احتساب الأصول المشفرة ضمن عملية الموافقة على بعض قروض الرهن العقاري.

وقاد السيناتور جيف ميركلي هذه الخطوة، حيث أرسل رسالة إلى مدير الوكالة، ويليام بولتي، يوم الجمعة، طالبًا منه توضيح خطته لـ"تقييم شامل للمخاطر والفوائد المحتملة لأمرك وتأثيراته على سوق الإسكان والنظام المالي في الولايات المتحدة".

وقد وقّع على الرسالة أيضًا كلٌّ من السيناتور إليزابيث وارن، وكريس فان هولن، ومايزي هيرونو، وبيرني ساندرز، مع طلب بتقديم ردّ بحلول 7 أغسطس.

وكان بولتي قد أصدر في الشهر الماضي توجيهًا إلى شركتي فاني ماي (Fannie Mae) وفريدي ماك (Freddie Mac)، وهما أكبر مشترين لقروض الرهن العقاري في البلاد، لإعداد مقترح حول كيفية إدراج العملات المشفرة ضمن تقييمات المخاطر لقروض الرهن العقاري العائلي، من دون الحاجة إلى تحويل هذه الأصول إلى الدولار الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة FHFA تشرف على فاني ماي وفريدي ماك منذ عام 2008، عندما تم وضعهما تحت الرقابة الحكومية إثر الأزمة المالية الناجمة عن انهيار سوق الرهن العقاري الثانوي.

مخاوف بشأن المخاطر التي قد يواجهها مشترو المنازل

أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من أن خطة بولتي "قد تُدخل مخاطر غير ضرورية على المستهلكين، وتُشكّل تهديدًا كبيرًا على أمان وسلامة أسواق الإسكان والتمويل الأميركية".

وأشاروا إلى أن السياسة الحالية لا تسمح للمُقرضين باحتساب العملات المشفرة عند تقييم أهلية المقترضين، ما لم يتم أولًا تحويلها إلى الدولار.

وأضافوا أن العملات المشفرة تُظهر تاريخًا من التقلبات الحادة وأزمات السيولة، ما يُعزز القلق من أن المقترضين الذين يعتمدون على الأصول المشفرة قد يواجهون صعوبات في تصفية ممتلكاتهم وتحويلها إلى نقد عند الحاجة لتجنّب التعثر في سداد الرهون.

مقتطف من رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إلى ويليام بولت. المصدر: لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية.

اتهامات بتضارب المصالح

حذر أعضاء المجلس من احتمال وجود تضارب في المصالح داخل FHFA وفاني ماي وفريدي ماك، لا سيما لأولئك الذين لديهم علاقات مباشرة بصناعة العملات المشفرة، مشيرين إلى الرئيس دونالد ترامب وعائلته كمثال.

وأوضحوا أن عائلة ترامب منخرطة بعمق في مجال العملات المشفرة، بدءًا من منصة تداول ورمز رقمي، وصولًا إلى مشاريع تعدين عملات وميمكوينز وNFTs.

كما سلطوا الضوء على أن الإفصاحات المالية تظهر أن زوجة بولتي تمتلك ما يصل إلى 2 مليون دولار من الأصول المشفرة، ما يثير "مخاوف إضافية بشأن تضارب محتمل في المصالح".

وأشاروا إلى أن بولتي يترأس أيضًا مجالس إدارة فاني ماي وفريدي ماك، وهي الجهة ذاتها التي يجب أن توافق على المقترحات، واصفين ذلك بـ"التضارب الجاد".

مطالبة بمزيد من الشفافية

اتهم أعضاء مجلس الشيوخ بولتي بإصدار أمر "غامض"، يفتقر إلى التفاصيل حول آلية إعداد المقترحات، وتقييم FHFA للمخاطر والفوائد، وكيفية جمع آراء أصحاب المصلحة.

وقالوا: "إن الوضوح في هذا الأمر ضروري بشكل خاص، نظرًا لفشل الوكالة سابقًا في الإشراف الكافي على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة"، في إشارة إلى أزمة البنوك الثلاثة التي انهارت في عام 2023 جزئيًا بسبب انكشافها الكبير على قطاع التشفير.

وأضافوا أن تقريرًا صادرًا عن فاني ماي في عام 2021 صنّف استخدام العملات المشفرة والستيبلكوينز كوسيلة للإيداع أو الدفع أو الضمان بأنه "أقل التطبيقات جاذبية" لتقنية البلوكتشين في قطاع الإسكان.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بولتي بالرد على سلسلة من الأسئلة، تشمل الإفصاح عن المراسلات المتعلقة بالعملات المشفرة، وآلية اتخاذ القرار، وكيف سيقوم بتجنّب تضارب المصالح.