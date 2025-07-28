Coinbase تقاضي رجلًا استخدم نطاقًا شبيهًا بها لتحقيق أرباح

تام شمس - الاثنين 28 يوليو 2025 06:40 مساءً - رفعت بورصة العملات المشفرة Coinbase دعوى قضائية ضد شخص يُزعم أنه قام بالاستحواذ على نطاق يحمل اسمًا مشابهًا لاسمها coinbase.de بهدف توجيه المستخدمين إلى تطبيق لتداول العملات المعدنية الفعلية، وربما لمحاولة ابتزاز Coinbase لشراء النطاق بسعر مرتفع.

وقد رفعت Coinbase دعواها ضد توبياس هونشا من مدينة إيزرنهاجن بألمانيا، يوم الخميس في محكمة فدرالية بولاية كاليفورنيا، متهمةً إياه باستخدام النطاق coinbase.de لأغراض مختلفة، من بينها إعادة توجيه الزائرين إلى تطبيقه الخاص بتداول العملات المعدنية، وكذلك لتحقيق أرباح عبر برنامج الشراكة التابع لCoinbase.

وقالت Coinbase في نص الدعوى:

"علمت Coinbase مؤخرًا أن هونشا يستخدم ويتاجر بنطاق coinbase.de بسوء نية، مستغلًا السمعة الطيبة التي بنتها Coinbase على مدار أكثر من عقد من الزمن."

يُعرف هذا النوع من الممارسات باسم الاستحواذ الإلكتروني على النطاقات (Cybersquatting)، حيث يقوم الأفراد بشراء نطاقات مشابهة لأسماء علامات تجارية شهيرة. وغالبًا ما يُستخدم هذا الأسلوب في هجمات التصيد الاحتيالي (Phishing) لخداع المستخدمين، أو يُعرض النطاق للبيع على مالك العلامة التجارية مقابل مبلغ كبير.

انتهاك اتفاقية الشراكة، بحسب Coinbase

زعمت Coinbase أن هونشا قد استخدم النطاق في وقت سابق لعرض رابط الشراكة التابع لها، ما أتاح له جني مكافآت مقابل كل من يسجل في المنصة عبر الرابط.

إلا أن هذا الاستخدام يُعد خرقًا لاتفاقية الشراكة، حيث تنص الاتفاقية على عدم السماح باستخدام روابط تحتوي على اسم "Coinbase" أو أي صيغة مشابهة ضمن أسماء النطاقات.

مقتطف مُلخّص من شكوى Coinbase التي تُشير إلى الانتهاكات المزعومة لاتفاقية الشراكة. المصدر: PACER

وجاء في نص الدعوى:

"لقد انتهك هونشا شروط اتفاقية الشراكة باستخدامه نطاق coinbase.de، الذي يتضمن العلامة التجارية COINBASE بالكامل، ويوحي بأن هونشا يمثل Coinbase أو يعمل باسمها."

Coinbase: محاولة لابتزازنا ماليًا

اتهمت Coinbase هونشا بمحاولة "تحقيق مكاسب من النطاق عبر التلويح بخطر الاحتيال أو الهجمات الإلكترونية في حال لم تقم Coinbase بشرائه بالسعر الذي يحدده".

وبحسب الدعوى، قال هونشا في إحدى المراسلات إن هناك "مخاطر لوقوع هجمات تصيد احتيالي عبر حسابات البريد الإلكتروني التابعة لـ coinbase.de"، و"احتمال تلقي وثائق تعريف وهوية أو رموز تحقق ثنائية من مستخدمين يظنون أنهم يتواصلون مع Coinbase".

وأضافت الشركة:

"إنها محاولة واضحة لابتزاز Coinbase من خلال التهديد ببيع النطاق لطرف آخر قد يستخدمه بشكل خبيث."

استخدام النطاق في تطبيق وتواصل بالبريد الإلكتروني

ذكرت Coinbase أن هونشا أعاد استخدام النطاق لتوجيه الزوار إلى تطبيق لتداول العملات المعدنية بعد أن طلبت منه الشركة التوقف عن استخدامه لأغراض الشراكة.

كما اتهمته أيضًا بتشغيل خدمة بريد إلكتروني باستخدام عنوان @coinbase.de، مما يتيح له التواصل مع أفراد قد يظنون خطأً أنهم يتحدثون مع فريق Coinbase الرسمي، وبالتالي الحصول على معلومات حساسة.

وقالت الشركة في الدعوى:

"هذه الرسائل المضللة قد حدثت بالفعل، ومن المرجح أن تستمر بالحدوث."

وفي وقت كتابة هذا الخبر، كان النطاق يُعيد التوجيه إلى منتدى لمناقشة العملات المعدنية، يُدرج فيه اسم هونشا كـ"الشخص المسؤول" عن الموقع.

تطالب Coinbase المحكمة بإلزام هونشا بدفع تعويضات مالية عن استخدامه غير القانوني للنطاق، ومنعه من استخدامه مجددًا، ونقل ملكية النطاق إلى Coinbase.

كما تسعى الشركة إلى الحصول على تعويضات إضافية عن الأرباح التي حققها هونشا من خلال انتهاكه لاتفاقية الشراكة، بما في ذلك العمولات التي تلقاها من خلال النطاق.