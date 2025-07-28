رمز Tether Gold يستفيد من ازدهار الذهب مع تسابق البنوك المركزية والصناديق المتداولة على التراكم

تام شمس - الاثنين 28 يوليو 2025 06:40 مساءً - أدى المشهد الاقتصادي الكلي المتقلب إلى إطلاق موجة جديدة من الإقبال على الذهب من قبل المستثمرين المؤسسيين والبنوك المركزية، مع وصول أسعار سبائك الذهب إلى مستويات قياسية هذا العام — وهي موجة امتدت أيضًا إلى رمز Tether Gold المدعوم بالذهب.

فبحلول نهاية الربع الثاني، كان رمز Tether Gold مُرمز (XAUt) وهو سلعة مرمّزة تتيح التعرض المباشر للذهب المادي مدعومًا بـ7.66 أطنان من أونصات الذهب الترويّة النقية، بحسب أحدث تقرير إثبات احتياطي صادر عن الشركة، والذي تحقق منه مكتب BDO Italia للمحاسبة.

ويغطي هذا الاحتياطي أكثر من 259,000 رمز XAUt متداول، مما يمنح الأصل قيمة سوقية إجمالية تتجاوز 800 مليون دولار.

يرتبط سعر Tether Gold ارتباطًا وثيقًا بالقيمة السوقية للذهب المادي، والذي يتم تداوله حاليًا دون حاجز 3400 دولار للأونصة الترويّة. ويقدم XAUt وسيلة لجلب الذهب إلى البلوكشين، جامعًا بين الجاذبية التقليدية للمعدن الأصفر وميزات القابلية للنقل والتقسيم والاسترداد التي يشتهر بها البيتكوين (BTC).

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع سعر XAUt بنسبة 40%، وهو ما يعكس أداء الذهب الفوري، بحسب بيانات بلومبرغ.

نمو القيمة السوقية لرمز Tether Gold الموسوم (XAUt). المصدر: CoinMarketCap

أُطلق Tether Gold في يناير 2020، وهو متاح للتداول على عدة منصات كبرى للعملات المشفرة، بما في ذلك Bybit وBitfinex وBingX وKuCoin. ومؤخرًا، وسّع الرمز انتشاره إلى تايلاند عبر منصة Maxbit.

كما أفادت Cointelegraph سابقًا، أطلقت شبكة السيولة التابعة لـTether، والمعروفة باسم USDT0، نسخة متعددة السلاسل من XAUt على شبكة The Open Network المُرمزة (TON).

الطلب على الذهب يكتسب زخمًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية

ورغم أن مستثمري العملات المشفرة لطالما اعتبروا البيتكوين "ذهبًا رقميًا"، لما يتمتع به من خصائص مشابهة للذهب مع مزايا رقمية، لا يزال الذهب المادي يُعتبر الملاذ الآمن الأوّل في أوقات عدم اليقين.

ووفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC)، فقد جمعت البنوك المركزية حول العالم أكثر من 1000 طن متري من الذهب خلال عام 2024، وهو العام الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه هذا الرقم. كما أشار المجلس إلى أن الغالبية العظمى من المصرفيين المركزيين يتوقعون استمرار ارتفاع احتياطيات الذهب خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وقال كريستوفر غناتي، رئيس قسم الأبحاث العالمية في WisdomTree:

"هذا أمر غير معتاد. لعقود من الزمن، كانت البنوك المركزية تبيع الذهب. أما الآن فهي تعود لتخزينه من جديد."

وأضاف: "في عالم يزداد فيه الخطر الجيوسياسي وتُستخدم فيه العملات كأسلحة، يُعدّ الذهب من الأصول القليلة التي يمكنها التنقل بسلاسة عبر الحدود والأنظمة السياسية."

وقد تبع المستثمرون المؤسسيون هذا الاتجاه، وضخوا مليارات الدولارات في صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب (ETFs) خلال النصف الثاني من عام 2024.

واستمر هذا الزخم في عام 2025، حيث شهد النصف الأول من العام أكبر تدفقات لصناديق الذهب المتداولة منذ خمس سنوات، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي. فقد سجلت هذه الصناديق تدفقات بقيمة 38 مليار دولار خلال أول ستة أشهر، مما زاد حيازاتها الجماعية بـ397.1 طن متري من الذهب المادي.

وقد تم تحفيز هذا الطلب المتصاعد بسبب تصاعد المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، بما في ذلك الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت من الهواجس بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي واحتمالية الركود.

كما أشار الخبير الاقتصادي بيتر شيف إلى أن استمرار مخاطر التضخم يعد من العوامل الرئيسية التي تعزز جاذبية الذهب. فقد عادت الضغوط التضخمية إلى الظهور في الولايات المتحدة، حيث تتوقع الاحتياطي الفيدرالي تسارع ارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام نتيجة الرسوم الجمركية التي ترفع تكاليف الإنتاج والاستهلاك.

وقد أدى هذا التوجه إلى تبني سياسة نقدية أكثر حذرًا، حيث أشار بريستون كالدويل، كبير الاقتصاديين في Morningstar، إلى أنه "أرجأ توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة" في ظل هذه الاتجاهات التضخمية.