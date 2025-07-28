Sygnum: قانون GENIUS سيُطلق موجة من "التطبيقات القاتلة" وخدمات الدفع الجديدة

تام شمس - الاثنين 28 يوليو 2025 06:40 مساءً - من المتوقع أن يُحدث قانون GENIUS تحولًا في مشهد العملات المستقرة، عبر توجيه المُصدرين بعيدًا عن النماذج القائمة على العائد نحو حالات الاستخدام المرتبطة بالمدفوعات، وفقًا لما قاله فابيان دوري، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة Sygnum.

وأوضح دوري لموقع Cointelegraph: "تم تعديل قانون GENIUS مؤخرًا لإنشاء فصل واضح بين العملات المستقرة التي تُدرّ فوائد أو عوائد وتلك المُخصصة للدفع". وأضاف أن هذا التعديل يُقرب الإطار التنظيمي في الولايات المتحدة من تنظيم "MiCA" الأوروبي الخاص بالأصول الرقمية، مما يضع الأساس لـ"إجماع عالمي".

وأشار دوري إلى أن الأثر الحقيقي لقانون GENIUS يتجاوز الجانب التنظيمي، قائلًا: "من خلال توفير الوضوح الذي طال انتظاره، يمنح القانون الثقة للمؤسسات والمُصدرين لتطوير تطبيقات مبتكرة وأصلية لا تلبّي فقط احتياجات العملاء الحالية، بل تخلق أيضًا طلبًا على خدمات جديدة كليًا، من ضمنها خدمات الدفع".

ويبدو أن هذه الثقة بدأت تترجم إلى طلب متزايد؛ إذ وضعت شركات عملاقة مثل Mastercard وPayPal الأساس لاستخدام العملات المستقرة ضمن الأطر التنظيمية، بينما تستكشف شركات مثل Amazon وWalmart تطبيقاتها في مجالات الرواتب والتسويات عبر الحدود.

وأضاف أن صناديق أسواق المال المُرمّزة تُعد خيارًا أنسب للمستثمرين الباحثين عن العائدات، حيث تُوفّر هذه الصناديق قيمة مستقرة وسيولة يومية، وتُدرّ حاليًا عوائد تتراوح بين 4% و5% من خلال منتجات مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية، من دون الخلط بين الاستثمار والاستخدام العملي.

جولدمان ساكس وبنك نيويورك يُطلقان صناديق سوق نقد رمزية. المصدر: Cointelegraph

مُصدرو العملات المستقرة يتحولون نحو المنفعة

مع تقييد العملات المستقرة التي تُدرّ فوائد، من المتوقع أن يركّز المُصدرون على ميزات مثل التسوية الفورية، وانخفاض رسوم المعاملات، والقدرات القابلة للبرمجة التي تُدمج ضمن أنظمة الدفع والتداول، بحسب دوري.

وقال جيسون لاو، رئيس الابتكار في OKX: "الفائدة لم تعد تتفوق على المنفعة". وأوضح أن المُصدرين سيواصلون ابتكار نماذج جديدة لتعزيز التبني وفتح مجالات استخدام إضافية.

وأشار لاو إلى أن مزايا التسوية بالعملات المستقرة وكفاءتها في التحويلات عبر الحدود ستدفع نحو تبنيها في التجارة الواقعية، مشيرًا إلى أن اهتمام شركات الدفع الكبرى مثل PayPal وStripe ليس إلا بداية الطريق.

من جهته، قال آيشواري غوبتا، رئيس قسم المدفوعات والتكنولوجيا المالية عالميًا في Polygon Labs، إن هذا التحول نحو المنفعة كان "قائمًا بالفعل" حتى قبل إقرار قانون GENIUS.

وأوضح أن Polygon رصدت نموًا ملحوظًا في استخدام العملات المستقرة للمدفوعات، حيث ارتفع حجم المدفوعات الصغيرة بنسبة 67% بين فبراير ويونيو، ليصل إلى 110 ملايين دولار. وأضاف:

"الامتثال التنظيمي مفيد، لكن الأهم هو تلبية الطلب الفعلي في السوق. حالات الاستخدام المرتبطة بالدفع تقدم منفعة فورية وتحل مشاكل واقعية للمستخدمين، مثل التحويلات عبر الحدود والتجارة اليومية."

تبني التجزئة يظل عاملًا حاسمًا

رغم هذا التحول، يظل تبني الأفراد عنصرًا حاسمًا. وقال دوري: "ليست شركات التكنولوجيا المالية وحدها من تُحدث الفارق، بل تبني المستهلكين هو الأساس"، مؤكدًا أن المنصات سهلة الاستخدام هي التي ستُحدد وتيرة دمج العملات المستقرة.

وسلط غوبتا الضوء أيضًا على أهمية هذا الجانب، مشيرًا إلى أن Polygon تُعطي أولوية لبناء بنية تحتية للعملات المستقرة تدعم التطبيقات الواقعية، من رسوم المعاملات التي تقل عن سنت واحد إلى منصات المؤسسات التي يمكنها معالجة أكثر من 100,000 معاملة في الثانية.

وأضاف أن الشركة تشهد زخمًا متزايدًا في تكامل المدفوعات بين الأفراد وبين الشركات (B2B)، مشيرًا إلى أنها تعمل مع شركة تدير 185 مليون هاتف في إفريقيا لتيسير المدفوعات عبر الحدود.

وقال: "لدينا مؤسسات تملك ما بين 7 و8 ملايين محفظة جاهزة للإطلاق. كما ارتفعت المدفوعات الصغيرة (من 100 إلى 1,000 دولار) عبر Polygon بنسبة 190%، لتتجاوز 563 مليون دولار بين فبراير ويونيو. ونتوقع استمرار هذا النمو في الأشهر القادمة."

من جانبه، قال لاو إن بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) قد تكون من أبرز المستفيدين من هذا الوضوح التنظيمي، نظرًا إلى أن العملات المستقرة تُشكّل حجر الأساس للنشاط على السلاسل. وأضاف: "رغم وجود تركيز على العوائد الاصطناعية والتوكنات الحوكمية، إلا أن تقديم حالات استخدام مقنعة وفريدة هو ما سيُعزز الطلب على العملات المستقرة."

جدير بالذكر أن قانون GENIUS، وهو اختصار لعبارة "توجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية"، أُقر هذا الشهر بأكثر من 300 صوت في مجلس النواب، من ضمنهم 102 نائبًا ديمقراطيًا، ليُشكّل أول إطار تنظيمي فيدرالي للعملات المستقرة في الولايات المتحدة.