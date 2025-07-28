مؤسس سولانا المشارك يصف عملات الميم وNFTs بأنها "قمامة رقمية" في نقاش محتدم

تام شمس - الاثنين 28 يوليو 2025 05:01 مساءً - شارك مؤسس مشروع سولانا المشارك، أناتولي ياكوفينكو، في جدل واسع بعد أن وصف عملات الميم والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بأنها «قمامة رقمية»، وذلك على الرغم من الأرباح الكبيرة التي تحققها شبكة سولانا من وراء هذه الأصول.

وقال ياكوفينكو في منشور على منصة X يوم الأحد:

"قلت هذا لسنوات: عملات الميم وNFTs هي قمامة رقمية ولا تملك قيمة جوهرية"، وذلك أثناء مقارنة هذه الأصول الرقمية بـ"صناديق الغنائم" في ألعاب الهاتف المحمول المجانية.

مصدر: Anatoly Yakovenko

تصريح ياكوفينكو جاء خلال نقاش محتدم مع مبتكر شبكة Base، جيسي بولاك، حول ما إذا كانت عملات الميم وNFTs تحمل قيمة أساسية، وإن كانت كذلك، فأين تكمن تلك القيمة.

وقد جادل الرئيس التنفيذي لشركة Solana Labs بأن قيمة هذه الأصول ناتجة عن آلية اكتشاف الأسعار في السوق، بينما رد بولاك بأن المحتوى نفسه يحمل قيمة جوهرية.

وقال: "المحتوى نفسه ذو قيمة، تمامًا كما أن اللوحة الفنية ذات قيمة بحد ذاتها، سواء قمت بتحصيل رسوم من الزوار في المتحف أم لا".

عملات الميم على سولانا أشبه بصناديق الغنائم في متجر Apple

اعترف ياكوفينكو بأنه لولا عملات الميم، لما وصلت سولانا إلى مكانتها الحالية، لكنه قارن ذلك بمداخيل شركة Apple، قائلاً إن أرباحها ستكون ضئيلة لولا صناديق الغنائم.

وتُعد صناديق الغنائم (Loot Boxes) مكافآت افتراضية داخل التطبيقات تُستخدم في العديد من الألعاب المجانية على متجر Apple، وقد تعرضت هذه الميزة لانتقادات واسعة لأنها تحث اللاعبين على الإنفاق المستمر دون ضمان لنتائج ملموسة، كما أثارت قلق الجهات التنظيمية في بلدان مثل أستراليا وألمانيا.

وتُظهر منشورات سابقة على X أن ياكوفينكو يحمل هذا الرأي تجاه عملات الميم وNFTs منذ يناير 2024 على الأقل.

موجة من الانتقادات تنهال على ياكوفينكو

تعرض ياكوفينكو لانتقادات متجددة من قبل أفراد في مجتمع العملات المشفرة، من بينهم مساهم في منصة Flaunch والمستخدم "Caps" على منصة X، الذي اتهم ياكوفينكو بالسخرية من قاعدة مستخدمي سولانا.

كما علّق المعلق المعروف في عالم الكريبتو "Karbon" قائلاً:

"لست من محبي الطريقة التي تعامل بها فيتاليك مع عملات الميم [...] لكني أجد نهج تولي أكثر إثارة للاشمئزاز، إذ يروّج لها باستمرار رغم اعتقاده أنها عديمة القيمة".

سولانا لا تزال تعتمد بشكل كبير على نشاط عملات الميم

وفقًا لشركة Syndica المتخصصة في بنية سولانا التحتية، شكّل نشاط عملات الميم ما نسبته 62% من إيرادات التطبيقات اللامركزية على شبكة سولانا خلال شهر يونيو، وهو أعلى رقم يُسجّل حتى الآن.

وقد ساهمت هذه الأنشطة في تحقيق سولانا لإيرادات تُقدّر بـ1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.

ويعود جزء كبير من هذه العائدات إلى منصة إطلاق عملات الميم Pump.fun، إلى جانب PumpSwap، وهو مجمّع لتداول عملات Pump.fun على الشبكة.

ومع ذلك، برزت منصة منافسة تُدعى LetBonk في الآونة الأخيرة، وتفوقت في بعض الأحيان على Pump.fun من حيث الإيرادات اليومية، لتصبح واحدة من أبرز منصات إطلاق عملات الميم على سولانا.