SharpLink تشتري إيثيريوم بقيمة 295 مليون دولار.. أكثر من إجمالي المعروض الصافي خلال الشهر الماضي

تام شمس - الاثنين 28 يوليو 2025 05:01 مساءً - قامت شركة SharpLink Gaming، ثاني أكبر شركة تمتلك الإيثر (ETH) على مستوى العالم، بشراء 77,210 وحدة من الإيثر دفعة واحدة، بقيمة تبلغ 295 مليون دولار، ما يؤكد استمرار الشركة في استراتيجيتها الطموحة لبناء خزانة رقمية تعتمد على العملات المشفرة.

وتُعد هذه الصفقة أكبر من صافي إصدار شبكة الإيثيريوم خلال الثلاثين يومًا الماضية، والذي بلغ 72,795 وحدة من الإيثر، وفقًا لبيانات موقع Ultra Sound Money. وقامت الشركة بتحصيص معظم الكمية المشتراة حديثًا من الإيثر للاستفادة من مكافآت التحصيص.

وبعد عملية الشراء الأخيرة، أصبحت حيازة SharpLink من الإيثر تتجاوز 438,000 وحدة، أي ما يعادل أكثر من 1.69 مليار دولار، بحسب بيانات من Lookonchain.

بهذا تصبح SharpLink ثاني شركة في العالم تتجاوز قيمة ممتلكاتها من الإيثر 1.5 مليار دولار، بعد BitMine Immersion Technologies التي تتصدر القائمة بحيازة تتجاوز 2 مليار دولار من الإيثر.

وكتبت الشركة في منشور عبر منصة X يوم الأحد:

"البنوك تُغلق في عطلة نهاية الأسبوع. أما الإيثيريوم فيعمل على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع."

وفي 18 يوليو، أفاد موقع Cointelegraph أن SharpLink قدمت نشرة اكتتاب معدلة للهيئات التنظيمية، بهدف زيادة قيمة بيع أسهمها من مليار دولار إلى 6 مليارات دولار، حيث سيتم تخصيص معظم العائدات من البيع لشراء مزيد من الإيثر.

طفرة في استقطاب المواهب

أعلنت SharpLink يوم الجمعة عن تعيين جوزيف شالوم في منصب الرئيس التنفيذي المشارك الجديد.

وكان شالوم قد شغل مناصب عليا على مدى 20 عامًا في شركة BlackRock، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. وسيكون مسؤولًا في SharpLink عن رسم وتنفيذ الاستراتيجية العالمية للشركة.

وفي مايو الماضي، رشحت الشركة جوزيف لوبين، الرئيس التنفيذي لشركة Consensys، ليكون رئيسًا لمجلس إدارتها.

صدمة عرض الإيثر

يمكن أن تؤدي عمليات شراء الإيثر من قِبل الشركات والمؤسسات الاستثمارية عبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى خلق نقص في المعروض من ETH، مما قد يرفع من سعره نظريًا.

وفي يوم الخميس، كشفت BitMine Immersion Technologies أنها تمتلك أكثر من 566,000 وحدة من الإيثر، تزيد قيمتها على 2 مليار دولار وقت النشر. كما أعلنت عن هدفها الطموح المتمثل في امتلاك ما لا يقل عن 5% من إجمالي المعروض من ETH، أي ما يعادل نحو 6 ملايين وحدة، بقيمة تفوق 23 مليار دولار حسب الأسعار الحالية.

وبحسب بيانات Strategic ETH Reserve، فإن ما نسبته 6.73% من إجمالي المعروض من الإيثر، أي نحو 8.12 مليون وحدة بقيمة تزيد عن 31 مليار دولار، باتت حاليًا في حوزة الشركات وصناديق الاستثمار المتداولة مجتمعة.