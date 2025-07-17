المستثمرون يضخّون 727 مليون دولار في صناديق الإيثر الفورية مع ارتفاع العملات البديلة

تام شمس - الخميس 17 يوليو 2025 05:32 مساءً - تحديث (17 يوليو الساعة 6:10 صباحًا بالتوقيت العالمي): تم تحديث هذه المقالة لتشمل بيانات حول أسعار العملات البديلة ومشتريات الشركات من الإيثر.

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثر (Ether ETFs) بالولايات المتحدة تدفقات داخلية قدرها 726.6 مليون دولار يوم الأربعاء، تزامنًا مع صعود واسع للعملات البديلة (altcoins).

وسجّل صندوق ETHA التابع لشركة BlackRock رقمًا قياسيًا يوميًا بتدفقات بلغت 499 مليون دولار، في حين جاء صندوق FETH التابع لـ Fidelity في المرتبة الثانية بتدفقات صافية بلغت 113 مليون دولار، وفقًا لبيانات Farside Investors.

وباتت صناديق الإيثر الفورية الأمريكية تحتفظ مجتمعةً بأكثر من 5 ملايين إيثر (ETH)، وهو ما يمثل أكثر من 4% من المعروض المتداول، بحسب منصة Trader T.

شهدت صناديق الإيثر المتداولة الفورية تدفقات صافية بلغت نحو 727 مليون دولار أمريكي يوم الأربعاء. المصدر: Farside Investors.



يوم الأربعاء، تجاوز صافي التدفقات اليومية حاجز الـ727 مليون دولار، متفوقًا على الرقم القياسي السابق البالغ 428 مليون دولار المسجّل في 5 ديسمبر 2024، بنسبة تقارب 70%.

وفي غضون 24 ساعة فقط، أصدرت شبكة الإيثريوم إيثر بقيمة 6.74 مليون دولار، في حين اشترت صناديق الإيثر الفورية في الولايات المتحدة ما يعادل 107 ضعفًا من هذا الإصدار، وفقًا لمنصة Ultra Sound Money.

العملات البديلة ترتفع خلال 24 ساعة

يتم تداول الإيثر حاليًا عند نحو 3,346 دولارًا، بارتفاع 7.2% خلال 24 ساعة، وبزيادة بلغت 30% خلال آخر 14 يومًا، حسب بيانات CoinGecko.

وأشار المحلل ماثيو هايلاند إلى أن هيمنة البيتكوين على السوق ربما بلغت ذروتها إذا استمرت موجة ارتفاع الإيثر.

وفي منشور يوم السبت، قال هايلاند إن العملات البديلة مرشحة لمزيد من الارتفاع إذا انخفضت هيمنة البيتكوين إلى 45% (وهي حاليًا عند 61%).

خلال آخر 24 ساعة، سجلت العملات البديلة ارتفاعات متفاوتة، حيث ارتفعت عملة XRP بنسبة 7.6%، تلتها سولانا بنسبة 5.2%، ثم دوجكوين بنسبة 6.9%. كما شهدت BNB ارتفاعًا بنسبة 3.4%، وترون بنسبة 3.2%، في حين سجلت كاردانو ارتفاعًا بنسبة 3.5%. في المقابل، لم تتجاوز نسبة ارتفاع بيتكوين سوى 0.7% فقط.

الشركات تتجه نحو الإيثر

وصلت قيمة الإيثر المحتفظ بها في خزائن الشركات إلى 5.33 مليار دولار، أي ما يمثل 1.33% تقريبًا من المعروض المتداول من الإيثر، وفقًا لـ Strategic ETH Reserve.

ووفقًا لتقرير سابق لـ Cointelegraph، فقد أضافت الشركات أكثر من 1.6 مليار دولار من الإيثر خلال الشهر الماضي فقط.

ومن أبرز المشترين كانت شركة SharpLink Gaming، التي اشترت ما قيمته 68 مليون دولار من الإيثر خلال 24 ساعة، لترتفع مشترياتها إلى 343 مليون دولار خلال الأيام الثمانية الماضية، بحسب بيانات Lookonchain.

كما قامت شركة World Liberty Financial، المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشراء 5 ملايين دولار إضافية من الإيثر بسعر 3,266 دولارًا، وهو أعلى من متوسط سعر اقتنائها السابق بين نوفمبر 2024 ومارس 2025.

وفي الوقت ذاته، أعلنت شركة BitMine Immersion Technologies، التي يرأسها محلل Fundstrat توم لي، أنها تمتلك الآن أكثر من نصف مليار دولار من الإيثر في خزينتها.