محفظة Coinbase تتحول إلى تطبيق Base: تطبيق "كل شيء" في عالم العملات الرقمية

تام شمس - الخميس 17 يوليو 2025 05:32 مساءً - أعلنت منصة التداول الأمريكية Coinbase عن تحويل محفظتها المعروفة باسم "Coinbase Wallet" إلى تطبيق جديد شامل يحمل اسم Base app، ليصبح بمثابة "تطبيق كل شيء" في مجال العملات الرقمية.

وقد كشفت الشركة عن تطبيقها الجديد يوم الأربعاء خلال مؤتمر "A New Day One" الذي أقيم في لوس أنجلوس، من خلال فيديو يستعرض كيف يجمع التطبيق بين وظائف المحفظة الرقمية والتداول والدفع، إلى جانب ميزات التواصل الاجتماعي والمراسلة.

وبحسب منشور على المدونة الرسمية لـCoinbase، فإن التطبيق الجديد سيجمع بين "الشبكات الاجتماعية، التطبيقات، الدردشة، المدفوعات، والتداول" مما يجعل محفظة Coinbase تتطور إلى أكثر من مجرد أداة لحفظ العملات.

وقال جون غراناتا، رئيس قسم المنتجات في تطبيق Base، إن الشركة صممت التطبيق لتوسيع نطاق "الحرية الاقتصادية، والإبداع، والابتكار"، مشيرًا إلى أن المحفظة قد تكون نقطة انطلاق نحو نوع جديد من الشبكات الاجتماعية.

وأضاف أن التطبيق لا يزال في مرحلته التجريبية (بيتا) مع قائمة انتظار، وهو مبني حول أربع تجارب أساسية: شبكة اجتماعية مفتوحة، مكان لاكتشاف التطبيقات واستخدامها، دردشة مشفرة، ومحفظة للتداول والمدفوعات.

Hello from @baseapp



Coinbase Wallet is now much more than a wallet. Your new home to create, earn, trade, discover apps, and chat with friends all in one place. pic.twitter.com/LICIDJwvEE — Base app (@baseapp) July 16, 2025

ميزات تطبيق Base

يتضمن التطبيق شبكة اجتماعية مفتوحة مدعومة بمنصة Farcaster، حيث يمتلك المستخدمون محتواهم بالكامل، ويمكنهم تحقيق أرباح مباشرة من منشوراتهم دون الحاجة إلى عدد متابعين كبير أو صفقات مع علامات تجارية.

كما يتيح التطبيق عمليات التداول المتكاملة داخل واجهة الشبكة الاجتماعية، حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع وتبادل العملات المدعومة بسهولة. ويُتاح الدفع السريع عبر خاصية Base Pay باستخدام تقنية NFC، مما يتيح إرسال USDC باللمس.

التطبيقات المصغّرة والدردشة الذكية

يضم التطبيق مئات التطبيقات المصغّرة (mini apps) التي تغطي الألعاب، والزراعة الرقمية للعوائد، وأسواق التنبؤات. كما تم تحسين خاصية الدردشة لتشمل تشفيرًا من الطرف إلى الطرف، إضافة إلى مساعدين ذكيين بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في التداول والمعاملات.

ويقدّم التطبيق أيضًا ميزة "تسجيل الدخول باستخدام Base" (Sign in with Base)، والتي تتيح للمستخدمين حمل بيانات اعتمادهم معهم لتسجيل دخول سريع إلى مختلف التطبيقات.

Coinbase تنافس في مجال التطبيقات الشاملة

بدخولها هذا السوق، تنضم Coinbase إلى شركات عملاقة مثل Meta وX وGrab وWeChat وAlipay، والتي تطوّر تطبيقات شاملة تجمع بين خدمات الويب، التواصل، والتمويل في تطبيق واحد.

من جانبه، وصف مبتكر Base، جيسي بولاك، الإطلاق بأنه "يوم بداية جديد" لكل من Base والعلامة التجارية. وقد التقط صورة سيلفي ونشرها كأول منشور مرمّز على التطبيق الجديد.

الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، برايان أرمسترونغ، وجيسي بولاك، يلتقطان صورة سيلفي في فعالية "يوم جديد". المصدر: Base

وفي الأثناء، نشرت محفظة Binance X تغريدة غامضة يوم الأربعاء جاء فيها: "هناك شيء كبير قادم. ترقبوا!"، مما يشير إلى أن Binance قد تكون بدورها تعمل على مشروع مماثل.